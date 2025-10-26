«Hemos sabido prepararnos para el incremento de actividad que nos viene ahora»

Reyes Gutiérrez avanza a pasos agigantados apostando por la tecnología y la sostenibilidad, gracias al aprovechamiento del agua y de los nutrientes y recurriendo a la I+D+ I, la IA, el 4.0… para seguir avanzando y llegar al objetivo en los próximos 3 años de tener 1.000 hectáreas propias en la península ibérica.

¿Qué significa para usted, a título personal, y como máximo representante de Reyes Gutiérrez, el premio Empresa que le otorga La Opinión de Málaga

Creo que es un premio que no me merezco. Estoy agradecidísimo, pero creo que es inmerecido totalmente.

Para quien no conozca su empresa ¿a qué se dedica, cuál es la actividad de Reyes Gutiérrez?

Reyes Gutiérrez es una empresa agrícola que se funda en el año 93, que históricamente viene de otra empresa familiar que se funda en los años 50, que a su vez viene de otra empresa familiar que se funda en los años 20, antes de la guerra, y que trabajaba la pasa moscatel. Con el paso de los años, parte de mi familia se instaló, tras el ataque de la filoxera, en Málaga capital y empezaron a operar en el Muelle Heredia para hacer importaciones y ventas a distintos países. La pasa moscatel empieza a no ser rentable y empezaron a trabajar la patata, ya que durante veinte o treinta años se convirtió en el cultivo más importante de la vega de Vélez -Málaga, una de las vegas más ricas de la provincia. Se funcionaba por campañas, de enero a mayo la patata, la pasa de septiembre a diciembre, y después había un vacío que se llenó reconvirtiendo fincas de regadío en tropicales. En total tenía mi abuelo una finca con 50 hectáreas, que fue con lo que empezó. Yo llego a la empresa en el 79 tras aparcar mis estudios de medicina. Tengo pasión absoluta por el campo y ya me quedé en la empresa familiar.

¿Cuáles son los valores fundamentales que han guiado a Reyes Gutiérrez durante todos estos años?

El primero, profesionalizar la empresa. Sin profesionales dentro de tu equipo tienes poco que hacer. Yo profesionalicé todas las ramas, desde la rama económico-financiera, técnica, logística, de agronomía, etc. tratando de aplicar todas las técnicas de trabajo moderno a los equipos. La primera de ellas fue consolidar la plantilla de trabajadores. Antes se funcionaba por campañas y desde que yo monté mi propia empresa los empleados están trabajando los 12 meses del año. El segundo aspecto es la seriedad, la honorabilidad. El agro es un sector muy honorable, y eso hay que transmitirlo a tus empleados, a tu equipo y a tus clientes. Y el tercer aspecto es la suerte. Nosotros apostamos por los subtropicales cuando casi nadie los consumía y ahora, desde hace quince años, es un producto totalmente integrado en nuestra cesta de la compra.

¿Cómo mantiene el equilibrio entre una empresa con una marcada tradición familiar y la modernización empresarial?

Hay que invertir en la empresa. El empresario que no invierte en su empresa está cometiendo un error gravísimo. En estos tiempos se hace indispensable invertir en tecnología. Nosotros hemos introducido maquinaria de nueva generación en nuestros procesos. También he tenido la gran suerte de que mis tres hijos están conmigo trabajando en la empresa, Jorge, María y Pablo. Jorge se responsabiliza de todos los procesos, María lleva todo la parte agrícola y Pablo es el responsable de los productos frescos. Junto a ellos tenemos un gran equipo profesional de jurídicos, fiscales, técnicos, agrónomos, químicos, biólogos, etc que hacen posible con su trabajo que estemos donde estamos.

Juan Antonio, tras la irrupción hace década y media de productos del aguacate y el mango ,¿cómo está evolucionando desde el punto de vista del mercado? ¿no da síntomas de agotamiento?

Yo no creo que haya saturación de mercado para nada. Te doy un dato: en España hace 20 años el consumo per cápita de aguacate no llegaba a 300 gramos. Hoy el consumo está por encima de los 2 kilos, es decir, cinco veces más. Luego está el tema de la propia imagen del aguacate como producto, que si consume mucha agua en estos tiempos de extrema sequía. Te puedo decir el agua que necesitan muchos productos que también se cultivan en nuestra zona y te sorprenderías.

¿Cómo afrontan la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías en el sector agroalimentario?

Con muchas ganas porque tenemos muy claro que la única manera de distinguirnos de nuestra competencia es ir por delante en este sentido. En Reyes Gutiérrez todo lo que genera la empresa se reinvierte en ella.

¿Qué retos va a asumir la empresa a corto plazo? ¿Habrá nuevas líneas de negocio, planes de expansión, etc.?

A nivel de los productos transformados hemos hecho una ampliación de la fábrica que ya está produciendo cerca de 25 millones de unidades de salsas. Tenemos ya acuerdos cerrados con clientes europeos para poder duplicar en el plazo de 3-4 años nuestra actividad. Supimos prepararnos para este incremento de actividad que nos viene. No es bueno crecer de forma abrupta e incontrolada y sí de una forma más regular y consolidada. También vamos a duplicar nuestras instalaciones, en una parcela de 50.000 metros tendremos 8.000 metros y vamos a invertir en total unos veinte millones de euros. En maquinaria tenemos ya cuatro robots funcionando porque creemos que el futuro pasa por la robótica y la inteligencia artificial aplicada al trabajo. Estamos haciendo también mucho desarrollo en software. En lo referente al campo tenemos ya 550 hectáreas propias cultivadas de aguacate y estamos con la idea de llegar a las mil hectáreas.