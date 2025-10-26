DEKRA: seguridad, sostenibilidad y digitalización desde el PTA de Málaga

Todo comenzó hace justo un siglo, en 1925 en Berlín, con el nacimiento de DEKRA. Desde sus orígenes en Berlín como una entidad dedicada a la seguridad vial en 1925, DEKRA se ha convertido en una de las empresas líderes globales en inspección, ensayo, certificación y servicios relacionados con la seguridad, la sostenibilidad y la digitalización. En España, su implantación ha focalizado buena parte de su desarrollo tecnológico en Andalucía, y particularmente en Málaga, en el PTA.

En 2015, DEKRA dio un paso significativo al adquirir AT4 Wireless, un movimiento que estableció las bases para su expansión tecnológica en Málaga. Corporación Tecnológica de Andalucía CTA. Desde entonces, ha apostado por estructuras de I+D, laboratorios de ensayo y certificación, y servicios digitales que operan a escala global.

En sus instalaciones se llevan a cabo ensayos para automoción, homologaciones, pruebas de conectividad, compatibilidad electromagnética, tecnologías inalámbricas, conducción conectada, así como certificaciones en ciberseguridad.

Más recientemente, en noviembre de 2024, DEKRA inauguró en esas mismas instalaciones su DEKRA Knowledge Center, un espacio de unos 400 metros cuadrados dedicado a la formación especializada. Este centro tiene como objetivo doble: por un lado, servir de formación continua para sus empleados en todos los niveles; por otro, colaborar con universidades, centros de formación profesional e instituciones educativas para atraer talento joven hacia sectores de alta especialización: automoción, industrial, tecnologías digitales y similares.

Con una facturación anual superior a los 40 millones de euros, con alrededor de 450 trabajadores en la sede malagueña, no solo se trata de una inversión en infraestructura, sino de un compromiso con el empleo cualificado y con el desarrollo de capacidades tecnológicas en la zona. El Knowledge Center, por ejemplo, no solo presta servicios internos de formación, sino que se proyecta como un puente entre la industria y el sistema educativo.

A pesar de los éxitos, DEKRA enfrenta desafíos inherentes al ritmo acelerado de la innovación tecnológica: la necesidad de mantener al día las inversiones en infraestructuras de ensayo, adaptarse a estándares internacionales emergentes, anticiparse a regulaciones de ciberseguridad, electromovilidad, conectividad, y asegurarse de que la oferta formativa local (universidades, FP) produzca profesionales con las competencias necesarias.

De cara al futuro, la compañía parece dispuesta a incrementar su protagonismo en Málaga, no solo consolidando lo que ya tiene, sino explorando nuevas áreas como el testing de sistemas de baterías, electrificación, inteligencia artificial aplicada, vehículos autónomos y otras tecnologías disruptivas. También es probable que amplíe su colaboración con el ecosistema educativo andaluz, tanto público como privado, para formar no solo su plantilla, sino contribuir al desarrollo regional de talento tecnológico.