«El éxito de nuestro hotel es por su gran equipo humano»

Jorge González lleva dos décadas al frente de una de los referentes hoteleros, no solo de Málaga sino de toda la Costa del Sol, el Hotel AC Málaga Palacio, Premio Turismo 2025 de La Opinión de Málaga

¿Qué significa para usted y para todo el equipo del AC Málaga Palacio recibir este premio de La Opinión de Málaga?

Una alegría inmensa porque La Opinión es un medio con el que compartimos muchas cosas, os tenemos muchísimo cariño y sobre todo porque a mí no se me olvida que cuando hace 20 años llegué a Málaga, el Hotel cumplía 40 y la primera entrevista me la hizo un compañero tuyo sobre ese aniversario.

¿Cuáles cree que han sido las claves del éxito del hotel en estas seis décadas?

Hay una clave que para mí es fundamental en cualquier hotel, en el Málaga Palacio o en cualquier otro, que es el equipo humano. Yo presumo de tener un equipo humano fantástico. Tú puedes tener un buen coche pero si no tienes gasolina para que ese coche ande, no funciona. Entonces, para mí, la gasolina son esos 150 profesionales, mis compañeros que todos los días se preocupan para que el cliente que viene al hotel tenga una experiencia.

El AC Málaga Palacio es un emblema del turismo en la ciudad. ¿Cómo ha evolucionado el hotel en los últimos años para adaptarse a las nuevas demandas del visitante?

Desde la pandemia a todos nos han entrado unas ganas enormes de viajar. Nosotros estamos en un negocio muy vivo, un negocio que no para: son 24 horas al día, 365 días al año, con variaciones de mes a mes o incluso de semana en semana. Nosotros nos adaptamos valorando siempre las necesidades que tienen nuestros clientes. Hoy tenemos un porcentaje de clientes internacionales altísimo. Somos un hotel urbano, pero con un cliente turístico internacional de más del 78%. Antes éramos un hotel de empresa que no tenía nada de vida hasta las seis de la tarde cuando volvían los ejecutivos alojados y ahora somos un hotel turístico con clientes que quieren vivir experiencias las 24 horas.

¿Qué tipo de experiencia buscan ofrecer a sus huéspedes más allá del alojamiento?

Nosotros tenemos un aliado muy importante que es nuestra terraza, nuestra azotea, que te ofrece una manera de ver Málaga en 360 grados. Desde allí arriba ves el mar de Málaga, la Málaga histórica, la Málaga antigua, calles, tejados, etc. Eso yo creo que es una experiencia magnífica.

¿Cómo compaginan la modernización de instalaciones con el respeto por la historia y el carácter del hotel?

Antes ya hablábamos un poco de que el hotel trasciende un poco a sí mismo y es uno de los emblemas de la ciudad. Además, el hotel es un hotel protegido, es un edificio que en su día, hace 60 años, tuvo dos premios de arquitectura internacionales y si te fijas, el hotel simula la popa de un barco, de un trasatlántico y es ya un icono de Málaga. Nosotros tenemos la responsabilidad total y absoluta de que el edificio no se modifique, se conserve y siga siendo un icono, pero también es verdad que debemos cuidar todo el entorno del hotel y por eso tenemos mucho contacto con Cultura y Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad.

¿Qué papel juega el AC Málaga Palacio en la promoción de Málaga como destino turístico de calidad?

Un papel muy sencillo. Nosotros somos una marca que estamos dentro de las 34 marcas del grupo Marriott. Marriott es el primer grupo hotelero a nivel mundial. Antonio Catalán (dueño de AC Hoteles) se alía con Marriott y desde entonces vamos en el mismo barco. Cuando Marriott genera y comunica cualquier noticia donde aparece el Málaga Palacio y la ciudad de Málaga, la repercusión es inconmesurable porque llega a un público internacional, a nivel mundial, de infinidad de países.

¿Cómo ve a día de hoy el talento joven en el sector hotelero? ¿Es cierto que hay una crisis real? ¿Es difícil encontrar trabajadores cualificados?

Con el Covid, muchos profesionales que llevaban años y años trabajando en hostelería se vieron forzados a abandonar el sector e irse a otros que ofrecían actividad. Ese número de profesionales jamás volvieron a nuestro sector. Ahora, a ese factor hay que añadirle el problemón de la vivienda porque me consta que hay profesionales que quieren venir a trabajar a hoteles de Málaga y tienen que declinar la oferta de trabajo porque es tremendamente difícil encontrar una vivienda para 2, 3 0 4 miembros de una familia.

¿De qué forma están integrando la digitalización en la experiencia del cliente y en la gestión hotelera?

La digitalización hace ya bastantes años que está integrada en la gestión del hotel pero yo te vuelvo a lanzar la fuerte convicción de que somos un negocio de personas que interactúan con otras personas, los clientes.

Tras tantos años, sigue demostrando una pasión intacta. ¿Cómo mantiene esa ilusión día a día?

Es muy fácil, porque yo soy un privilegiado. Yo me dedico a una de las profesiones más bonitas que hay en este mundo y vivo en una de las ciudades más bonitas y mejores para poder vivir. Cuando duermo en casa o duermo en el hotel y suena el despertador tengo esa sensación de no quererte levantar, para paliarla yo solamente tengo que correr la cortina y con la luz que entra, te digo de verdad y de corazón que eso para mí me ayuda a activarme.