«Con Málaga de Moda buscamos posicionar a la provincia en el epicentro del sector andaluz»

¿Cuántos profesionales y empresas acoge en su seno Málaga de Moda en la actualidad?

A día de hoy contamos con 121 adheridos a la marca tanto de la capital como de la provincia. También tenemos solicitudes que se encuentran en fase de subsanación o incluso muchos otros interesados en formar parte de este proyecto que se encuentran en proceso de completar la documentación requerida para la adhesión. Es una cifra significativa de lo que representa la buena salud de la moda producida en nuestro territorio.

¿Qué criterios se tienen en cuenta para seleccionar a los creadores que integran el sello?

Pedimos principalmente que al menos una de las fases de la cadena productiva se realice en la capital o en algún municipio de la provincia de Málaga. Para facilitar a los interesados el procedimiento en nuestra página web malagademoda.es, concretamente en la sección de ‘Adhesión’, se puede descargar tanto la solicitud como el reglamento. Además, como novedad y para evitar trabas administrativas, en 2022 modificamos la ordenanza y eliminamos el proceso de renovación.

¿En qué momento se encuentra la moda malagueña en el contexto de Andalucía y, yendo más allá, en el de la moda española?

Indudablemente la moda malagueña se encuentra en un momento muy importante en nuestra comunidad autónoma. La provincia está siendo reconocida por su excelencia en la industria textil, con nombres que ya traspasan nuestras fronteras, y desde la Diputación de Málaga, a través de Málaga de Moda, queremos jugar un papel importante en ello y queremos posicionar a la provincia en el epicentro de la moda en Andalucía.

Hay mucho trabajo por hacer, pero estamos enfocados en promocionar al máximo a nuestros adheridos y facilitarles su presencia en las ferias nacionales en internacionales asumiendo desde la institución provincial los costes en las mismas, con presencia en nuestro estand institucional y participación en desfiles.

Pasarelas y ferias de prestigio como MBFW, SIMA 41, SIMOF, MOMAD, Fuente Palmera de Boda, Marbella Fashion Show, MAM Fashion Forum, Atelier Couture Madrid, Pasarela Larios, Moda Cálida, la Semana de Alta Costura en París y Miami Fashion Week, son citas ineludibles.

Nuestros adheridos también han logrado traspasar fronteras y han alcanzado impacto significativo en el ámbito internacional, lo que las convierte en embajadoras de la moda española en el mundo.

¿Cuáles son los próximos eventos promocionales en los que va a participar Málaga de Moda fuera de Málaga y dentro de nuestra provincia?

Actualmente nuestra marca está presente en Gran Canaria Swim Week Moda Cálida de la mano de Gisela y antes de finalización del año estaremos en SIQ Andalucía Costura Andaluza. El año 2026 empezaremos con el nuevo calendario de eventos entre los que destacan SIMOF, MBFW Madrid y MOMAD, entre otros.

¿Qué importancia tienen ferias como Madrid es Moda, MOMAD o Marbella Fashion Week en su estrategia?

Las ferias de moda en general juegan un papel crucial en la estrategia de Málaga de Moda y en la de cualquier marca profesional del sector, porque suponen una plataforma única para mostrar sus últimas colecciones, conseguir una proyección nacional e internacional, establecer contactos comerciales y ampliar mercados, conocer las tendencias y en algunos casos mejorar su formación.

¿Cuál es la fórmula para aumentar la competitividad de las empresas textiles de Málaga?

En mi opinión la apuesta por la innovación aprovechando las nuevas tecnologías, la optimización de los procesos productivos, la apuesta por lo artesanal y la sostenibilidad, pueden ser elementos clave para conseguir prendas y accesorios únicos, de calidad y que perduren en el tiempo.

¿Cree que el consumidor local valora cada vez más el producto de proximidad y el diseño responsable?

Sí, parece que el consumidor local está valorando cada vez más el producto de proximidad y el diseño responsable. La tendencia hacia el consumo local y sostenible está en auge, impulsada por la creciente conciencia sobre el impacto ambiental y social de las decisiones de compra. Sin duda, las empresas adheridas a Málaga de Moda son un reflejo fiel del ‘slow fashion’ o moda lenta que tanto defendemos, caracterizada por una producción consciente frente a la producción masiva. Además, algo de los que nos sentimos realmente orgullosos desde ‘Málaga de Moda’ es de apostar por la artesanía en el sector textil ayudando a esos diseñadores a seguir produciendo de una forma única ante la amenaza de perderse ciertas tradiciones como el bordado por el relevo generacional.

¿Qué impacto ha tenido Málaga de Moda en la economía creativa y en el empleo local?

Málaga de Moda ha tenido un impacto significativo en la economía en el empleo local vinculado a la creatividad, ya que la industria de la moda en Málaga está creando puestos de trabajo en áreas como diseño, producción y venta de moda. La marca Málaga de Moda ha promovido la colaboración entre diseñadores, productores y otros actores del sector, lo que ha generado un efecto multiplicador en la economía local, y no solo en la capital, sino también en municipios de la provincia, que son la razón de ser de la Diputación, sirviendo también de antídoto contra la despoblación, porque muchas marcas al contar con nuestro respaldo, se han dado cuenta de que merece la pena seguir en sus territorios, generando en empleo y riqueza.