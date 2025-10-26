«El pádel seguirá creciendo y nos seguirá dando muchas alegrías»

Carolina Navarro ha paseado el nombre de Málaga por todas las pistas de pádel del planeta durante los últimos treinta años. Al final de este año, Carolina colgará la raqueta definitivamente pero seguirá ligada al deporte de su vida con varios proyectos, entre los que se encuentran trabajar con alguna marca deportiva para darle proyección internacional, esponsorizar a algunos jugadores o crear su propia academia para gente amateur y profesional aplicando una metodología propia para crecer en el pádel.

¿Qué significa para usted este premio?

Siempre recibir un premio es muy especial porque significa que la gente reconoce lo que has hecho en tu profesión. El Premio Deporte de La Opinión es muy fuerte por la cantidad de deportistas malagueños que hay. Veo la nómina de ganadores en años anteriores y siento mucha felicidad. Siempre me he sentido muy querida y apoyada por todos mis paisanos y por La Opinión, que gracias a su apoyo, me ha ayudado a impulsar mi carrera.

Carolina, ¿cómo empezó su historia con el pádel? ¿Qué recuerda de sus primeros pasos en este deporte?

Empecé en pádel un poco por casualidad. Jugué al tenis desde los 7 a los 17 años y llegué a jugar torneos de la Wita. Con 18 años consensué con mis padres que aparcaría el tenis para iniciar mis estudios superiores. Por aquel entonces un amigo de mi hermana nos invitó a jugar pádel, que era un deporte nuevo que estaba aterrizando en España. Jugaba en las pistas de muros en Miraflores. Empecé a jugar torneos con mis hermanas, con pala de madera, en Málaga, Marbella y Sotogrande, se me daba muy bien y un día recibí la llamada de la que era en ese entonces la campeona de España, María Silvela, para que fuera a entrenar con ella a Madrid. Empezamos a jugar como pareja y a ganar varios campeonatos y ahí empezó todo.

¿Cuándo se dio cuenta por primera vez que podía dedicarse profesionalmente al pádel?

Pues fue cuando me llamó María Silvela. Fue increíble porque que te llame la campeona de España, que luego me eligió para jugar con ella, fue lo que me hizo ver que podría ser profesional del pádel.

Ha sido número 1 del mundo durante varias temporadas, ¿cuál ha sido el momento más especial de su carrera?

Siempre digo que fue cuando gané el Mundial de 2006 en Murcia después de haber sufrido dos roturas de cruzado en 2004 y 2006. Fue realmente increíble. Pero algo más especial aún fue cuando me retiré oficialmente en Málaga, en el Carpena, sabiendo que ya no iba a jugar más en Málaga. Yo jugaba en la pista auxiliar, perdimos y el público de la pista central paró el partido que se estaba celebrando allí con sus aplausos hacia mí. No he sentido nada igual en mi vida y esos aplausos no los voy a olvidar nunca.

¿Cómo ha visto crecer el pádel en Málaga y Andalucía desde que comenzó?

Es una locura lo que está creciendo en Málaga y en Andalucía en general. En Málaga fue Marbella donde se hizo la primera pista de pádel . El crecimiento de este deporte ha sido brutal. Me considero muy afortunada de poder haber visto y vivido en primera persona ese crecimiento y se ve en la cantidad de malagueños y andaluces que están en el circuito. Esto no se queda aquí. Seguirá creciendo y nos seguirá dando muchas alegrías.

¿Qué proyectos tiene en marcha dentro y fuera de las pistas?

Estoy trabajando con la marca deportiva Joma en patrocinios y en la activación de la marca en los grandes eventos de pádel en el mundo. También estoy trabajando con mi academia en Málaga, espero que muy pronto en un club propio, no solo para jugadores profesionales sino para amateurs, niños, extranjeros que vengan a Málaga para transmitirles mi experiencia y mi metodología de 31 años en el circuito. También quiero viajar por el mundo dando entrenamientos intensivos.

¿La veremos ligada al pádel como entrenadora, mentora o promotora en los próximos años?

Sí. Estaré vinculada como entrenadora o como imagen de Joma tratando de apoyar a jóvenes talentos .

¿Cómo ve la evolución del pádel femenino en los últimos años?

La evolución del pádel femenino ha sido brutal. Los materiales y las instalaciones han evolucionado una barbaridad. El cambio ha sido muy drástico. En el aspecto físico y en el del propio juego, las condiciones de las jugadoras no tienen nada que ver con la época en la que yo empecé, de la misma manera que ha pasado en otros deportes, como por ejemplo, el tenis, que también ha tenido una evolución parecida.

¿Qué cree que necesita el pádel para consolidarse como un deporte global?

El trabajo que está haciendo la FIP (Federación Internacional de Pádel) hace que el deporte se vea por todo el mundo a través de los circuitos. Esto es muy bueno para la visibilidad del pádel porque esto hace que crezca a todos los niveles y también con la intención de que, en pocos años, el pádel sea deporte olímpico. Esta apuesta de la FIP es la correcta para seguir ampliando los horizontes.

Por último Carolina, ¿cómo le gustaría que le recordaran los aficionados?

Me gustaría que me recordaran por la persona más que por la jugadora. Alguien que ha intentado ser buena persona. No he tenido conflictos con nadie ni fuera ni dentro de las pistas. También por el trabajo que hago en Palas para todos (la asociación que lidera la jugadora).