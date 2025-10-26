Teresa Porras: «Queremos que los malagueños seamos un ejemplo de limpieza »

Limasam, la empresa municipal de limpieza de Málaga, ha ido adoptando paulatinamente las medidas para mejorar su gestión ambiental y dirigirse hacia una economía circular global.

¿Qué supone para Limasam recibir el Premio Sostenibilidad que le otorga La Opinión de Málaga?

Cualquier forma de reconocimiento siempre es grata y, en nuestro caso, es doblemente importante puesto que no solo es el reconocimiento por parte de un medio de comunicación que es voz y punto de encuentro con la ciudadanía, sino que además este premio a la sostenibilidad es un éxito para la propia ciudadanía de Málaga que lo hace posible. Limasam tan solo es una correa de transmisión de las necesidades que nos solicitan los ciudadanos.

¿Cómo entienden la sostenibilidad en Limasam, la Empresa Municipal de Limpieza de Málaga?

La sostenibilidad tiene que estar por encima de conceptos y políticas medioambientales. En Limasam está impregnada en su día a día y es uno de los grandes valores dentro de la empresa. En nuestro caso, nace desde la esencia de la actividad que desarrollan nuestros trabajadores, desde el operario de limpieza que dobla los cartones para meterlos en el contenedor, hasta las grandes decisiones que buscan la reducción de emisiones mediante el aprovechamiento del biogás que se genera en el vertedero, la adquisición de vehículos eléctricos o, incluso, el aprovechamiento de las aguas de los aparcamientos de la ciudad para el baldeo de calles.

¿En qué momento se encuentra el proceso de automatización de la planta de tratamiento mecánico-biológico y la construcción de una nueva planta de tratamiento de biorresiduos en el Centro Ambiental de Los Ruices?

Estos últimos 4 años se ha trabajado muy activamente desde el ámbito municipal, y desde la empresa Limasam, en mejorar sustancialmente los tratamientos que se venían realizando en el Centro Ambiental de Málaga. Tenemos que recordar que las instalaciones ya tienen algunas más de 25 años. En ese sentido, hemos presentado proyectos que han conseguido cofinanciación por parte de la Unión Europea, mediante fondos NextGeneration. Fruto de todo este trabajo, a lo largo de este año, se han podido acometer los proyectos en los plazos previstos, lo que ha permitido que a día de hoy las plantas estén en pleno funcionamiento. Su impacto va a permitir dar un fuerte impulso al cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley 7/22 de economía circular. De hecho, hay datos que reflejan este impacto: con la automatización de la planta de tratamiento mecánico-biológico se duplicará la capacidad de tratamiento de residuos de la fracción resto (contenedor gris) y se triplicará la tasa de recuperación de materiales; y la planta de tratamiento de biorresiduos procesará 15.000 toneladas al año de materia orgánica para convertirlo en fertilizante de calidad.

¿Qué tecnologías se están utilizando en Málaga para hacer más eficientes y sostenibles los servicios de limpieza

Existe una clara apuesta por mejorar la distribución de los centros de trabajo, reduciendo con ello de forma sustancial los tiempos de desplazamiento tanto de los trabajadores como la maquinaria. Tan solo piense lo que ha supuesto el hecho de abrir una instalación en El Candado, en cuanto a desplazamiento de vehículos, con el consiguiente efecto en la emisión de gases efecto invernadero, GEI. La adquisición de vehículos ligeros, no solo eléctricos, como es el caso de los triciclos, sino también algunos de mayor capacidad en las cajas, permite reducir los desplazamientos y mejorar la eficacia en el barrido. Respecto a las operaciones de limpieza es fundamental hablar del baldeo de las calles: se ha pasado de un modelo donde existía un consumo excesivo de agua, al empleo de hidrolimpiadores donde el consumo de un bien tan preciado como el agua es muchísimo más racional.

¿Cree que los recursos de Limasam tanto materiales como de personal son suficientes para mantener limpia la ciudad?

Por un lado, creo firmemente que sí, porque además eso me transmiten los técnicos que entienden de esto. Sin embargo, tengo muy claro que no sería posible mantener limpia la ciudad sin la colaboración ciudadana. Los hábitos de la ciudadanía, las condiciones climáticas o las actividades socioculturales son variables que influyen mucho en el estado de limpieza de una ciudad.

¿Cree necesario acometer un plan de choque tanto en los barrios como en el Centro para que la ciudad esté más limpia?

Creo en la previsión, la planificación y en la capacidad de organización, trabajo y respuesta de Limasam. Afortunadamente, nuestra ciudad tiene un clima muy benigno, una cultura y un carácter que invita a estar disfrutando de sus calles y avenidas. Esto nos hace diferente a otras ciudades y lo tenemos en cuenta como he indicado anteriormente, así como las diversas temporadas y épocas del año en las que se organizan refuerzos en función de la actividad que alberga la ciudad. También hay cuestiones que son sobrevenidas, que en ocasiones requieren de actuaciones especiales.

La ciudadanía es quien genera la mayor parte de residuos. ¿Hace falta más concienciación a los ciudadanos sobre determinadas prácticas que acaban ensuciando la ciudad?

La formación e información es prioritaria, clave, y siempre podemos hacer más en cuanto a concienciación. Tenemos que conseguir que todos los malagueños tengamos un comportamiento ejemplar en lo relativo a este tema, y que las acciones puntuales de unos pocos no empañen las de la mayoría.