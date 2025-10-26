Reyes Gutiérrez: equipo, familia e innovación

La empresa familiar Reyes Gutiérrez, Premio Empresa 2025, lleva más de tres décadas comercializando al por mayor frutas subtropicales con una facturación que actualmente supera los 40 millones de euros anuales. Dentro del sector que agrupa a todas las entidades dedicadas a vender frutas y hortalizas de cualquier tipo cabe destacar que se sitúa entre las 200 empresas españolas con mayor volumen de negocio. No es casualidad que su impulsor, Juan Antonio Reyes Gutiérrez, presida en la actualidad la Asociación Española de Comercializadores de Aguacate y Mango.

Esa posición destacada de la firma veleña, en cuanto a la comercialización de ambas frutas, se ve reforzada por una plantilla que ya integran más de un centenar de empleados fijos, así como por la existencia de una filial, denominada Avomix, especializada en la elaboración de guacamole refrigerado y bebidas de fruta fresca sin conservantes, a partir de aguacate y mango. El 40% de lo que factura cada año Reyes Gutiérrez procede de la exportación a países de la Unión Europea. Y desde justo antes de la pandemia sus instalaciones están repartidas en dos sedes. La principal supera la extensión de 22.000 metros cuadrados, si bien es cierto que la superficie restante de más de 5.000 metros cuadrados se localiza en un punto estratégico del mismo término municipal de Vélez-Málaga, concretamente en las instalaciones del Parque Tecnoalimentario de la Costa del Sol-Axarquía.

También tienen una tercera sede en la capital de Francia, París, más exactamente en Rungis, una plaza sólida en el mercado de la fruta subtropical, teniendo en cuenta que el cliente francés supone el 25% de las ventas de Reyes Gutiérrez y está a la cabeza en consumo anual de este fruto y de este modo les permite hacer el seguimiento de las exportaciones a otros países vecinos como Alemania, Países Bajos o Inglaterra.

La empresa malagueña cuenta con más de 70 hectáreas en la zona de la Axarquía en Málaga, 150 en Cádiz y 305 en Portugal. En aguacates cultivan y comercializan las diferentes variedades de aguacate como el Hass, Fuerte, Bacon, Lamb Hass y su última y maravillosa incorporación, el aguacate Luna. En mango están muy bien posicionados con las mejores plantaciones de Osteen/Palmer/Kent y Keitt.

El éxito para Reyes Gutiérrez está en producir cada vez mejor con menos, siendo sostenibles y productivos, gracias al aprovechamiento del agua y de los nutrientes y recurriendo a la I+D+ I, la IA, el 4.0… para seguir avanzando y llegar al objetivo en los próximos 3 años de tener 1.000 hectáreas propias en la península ibérica que, junto a los acuerdos con sus socios productores especialmente en Perú, y hacer posible que puedan cultivar y confeccionar sus frutas los 12 meses del año ofreciendo la mayor calidad organoléptica y llegar a la cifra de 50.000 millones de kilos en los próximos años.