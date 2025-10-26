Limasam: la nueva era en la gestión de los residuos urbanos

Limasam, el servicio de limpieza de Málaga, Premio Sostenibilidad 2025, lleva toda una vida cuidando las calles de la ciudad. Su historia se remonta a los años ochenta, cuando se crea una primera sociedad mixta de limpieza que acabaría dando el salto hacia la municipalización en 2020. En la actualidad cuenta con una plantilla de más de 2.000 profesionales.

Su apuesta decidida por la sostenibilidad se refleja en las medidas que ha ido adoptando progresivamente para mejorar su gestión ambiental y dirigirse hacia una economía circular global. Ejemplo de ello es la instalación del contenedor marrón en la ciudad, un hito que permitirá generar compost y energía renovable. También es parte de su estrategia verde la expansión de puntos limpios de proximidad para que reciclar residuos domésticos como pilas, electrodomésticos o aceite usado sea fácil y al alcance de todos los vecinos y vecinas.

En abril de este año 32 nuevos vehículos con menor emisión de gases, ahorro de energía y aumento en la eficiencia del trabajo se incorporaron al servicio. En concreto, se trata de 18 vehículos miniván volquetes, 10 vehículos maxiván, 2 vehículos volquetes con plataforma elevadora y 2 camiones cisternas, que se dedicarán a los servicios de barrido, recogida de muebles y baldeo de calles.

Este mismo año se ha dado un gran paso hacia el cuidado del medioambiente con la automatización de la planta de tratamiento mecánico biológico, que duplicará la capacidad de tratamiento de residuos de la fracción resto (contenedor gris) y se triplicará la tasa de recuperación de materiales y la construcción de una nueva planta de tratamiento de biorresiduos en el Centro Ambiental de Los Ruices, lo que permitirá reducir los residuos depositados en los vertederos, en especial, aquellos que se pueden reutilizar, reciclar y revalorizar. La ciudad invertirá 4 millones de euros en la construcción de un nuevo vaso de vertidos que ocupará una superficie de 14,1 hectáreas y dispondrá de un volumen bruto de 3.179.797,4 metros cúbicos. Se calcula que tendrá una vida útil de 10 años.

Limasam también mira hacia el futuro y ya trabaja en futuros caminos a explorar en la gestión de residuos urbanos, como por ejemplo el sistema de recogida a demanda mediante dispositivo electrónico. Este es un servicio actualmente en fase de prueba que está diseñado específicamente para hosteleros del centro de Málaga que busca optimizar la gestión de los biorresiduos, mejorando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental. Gracias a la tecnología incorporada, los establecimientos podrán solicitar la recogida de sus residuos de forma rápida y sencilla, lo que facilitará un proceso más ágil y adaptado a sus necesidades. Dado que un alto porcentaje de los residuos orgánicos generados en el distrito centro proviene del sector de la restauración, se espera que los datos recopilados demuestren que este sistema aumenta significativamente la recogida selectiva de esta fracción. Además, permitirá optimizar el uso de los contenedores soterrados, mantener las calles más limpias durante más tiempo y crear espacios peatonales más seguros.