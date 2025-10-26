TURISMOHotel AC by Marriott Málaga Palacio:de Málaga para el resto del mundo
Este hotel con más de 60 años de historia, ocupa, quizá, la esquina más emblemática de la capital malagueña, escolta a la Catedral de Málaga y mira cara a cara al Puerto
LA OPINIÓN
Sobran las palabras para explicar todo lo que significa para la sociedad malagueña el Hotel Málaga Palacio (como es conocido por la mayoría de la ciudadanía malagueña). A estas alturas, no solo es un emblema indiscutible de la Costa del Sol. Su sobresaliente trayectoria lo erige en un símbolo del turismo de calidad. En un alojamiento pionero que brilla abrazado a reconocibles y elevados niveles de excelencia. Forma parte del alma de Málaga. De su historia reciente. Y de sus eventos más prestigiosos, hasta el punto que es un hotel de cine, casi una sede más del Festival de Cine Español. Durante la Semana Santa se transforma en un pequeño museo que reúne una cuidada selección de piezas únicas y exclusivas de arte sacro. También, recientemente, se emitió un sello de correos dedicado al hotel, para que nos hagamos una idea de lo que significa el Málaga Palacio para Málaga y los malagueños.
Además, el Málaga Palacio ocupa una privilegiada esquina en el corazón de esta urbe mediterránea. Está muy cerca de la Catedral y del Puerto. Incluso, cerca del cielo si se sube a su terraza del piso 15 para divisar las espectaculares vistas de la ciudad y darse un chapuzón en la piscina. También hay que hacer mención al menú del restaurante del hotel basado en la cocina regional con gran variedad de platos de todo el mundo, y el AC Lounge situado en el primer piso para disfrutar de un cóctel en un entorno informal, elegante y moderno.
Y la inmensidad escalonada de su fachada lo convierte en un monumento ante en el que detenerse. En una joya arquitectónica a la que admirar. De hecho, este edificio está considerado una de las grandes referencias de la arquitectura contemporánea de la capital malagueña. Fue proyectado en 1957 por el arquitecto Juan Jáuregui Briales y abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1966. Desde entonces, este hotel -que ya acaricia los 60 años de existencia- ha sido el anfitrión de un homenaje tenaz a la vida. A la vida misma que discurre por el exterior; y a la que se relaja, disfruta, descansa, en su cuidado universo interior.
Jorge González, su director desde hace ya más de dos décadas, indicaba en una entrevista con nuestro periódico que si tuviera que definir con una palabra el establecimiento diría «servicio». «Somos un hotel donde el factor humano es lo más importante, los trabajadores. Tenemos un servicio diferenciador y esto es fundamental», comentó, y también señaló que lo principal «es contar con buenos profesionales. Los trabajadores son la clave para lograr la satisfacción del cliente. Hay que tener cantera de gente que quiera dedicarse a este mundo. No queremos gente que considere la profesión como algo eliminatorio. Necesitamos gente que quiera trabajar en un hotel».
