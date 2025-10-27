Atende: un programa esencial para detectar y mitigar la soledad no deseada.

En las grandes urbes, y la provincia de Málaga no es ajena a ello, se esconde una realidad silenciosa pero urgente: la de la soledad no deseada. Aunque muchos asocian la soledad con la vejez, los estudios recientes apuntan a que este sentimiento atraviesa generaciones y se manifiesta de formas distintas, incluso a los más jóvenes que sufren las llamadas «desconexiones emocionales».

Entendemos por soledad no deseada el sentimiento de no tener la cantidad y/o calidad deseada de relaciones sociales, aunque se esté en compañía de otras personas. Es esencial diferenciar entre ‘estar solo’ -una situación física- y ‘sentirse solo’ -una vivencia emocional.

En Málaga, donde el 25 por ciento de los hogares son unipersonales y el 17 por ciento de la población supera los 65 años, esta dura situación afecta especialmente a las personas mayores, incrementando riesgos de salud como depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares.

Esta dura realidad ha impulsado a Atende, filial de Clece especializada en servicios sociales, a implementar un programa específico diseñado para combatirla. En concreto, en toda la provincia de Málaga, son más de 10.000 las personas usuarias a las que se atienden gracias al trabajo y la dedicación que realizan más de 3.500 auxiliares de Ayuda a Domicilio (SAD).

«Nosotros somos prestadores de servicios de ayuda a domicilio -afirma Pablo García Avilés, gerente de Atende en Málaga- y estamos muy cerca de las personas mayores y dependientes. Lo que queremos es aprovechar esa cercanía que tenemos y, a través de nuestras auxiliares que son las que están en las casas de las personas usuarias, intentar detectar estos casos, y para lo que se están formando de forma adecuada. Después, esa información es evaluada por nuestro equipo multidisciplinar que tenemos (psicólogos, trabajadores sociales, etc.) para determinar si el usuario se encuentra en un escenario de soledad no deseada».

En Andalucía, un estudio reciente sobre soledad no deseada en personas de 55+ años, llevado a cabo desde la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía estimó que el 47% de la población mayor de 55 años se encuentra en situación de soledad no deseada; de ellos un 40 % en grado moderado y un 7% en grado severo.

El programa de Atende

El programa diseñado por Atende y que está ejecutando en Málaga capital y la provincia para minimizar el impacto de la soledad no deseada entre las personas mayores que reciben la ayuda a domicilio, combina la intervención profesional y la cercanía, con la tecnología para ofrecer apoyo emocional y social personalizado.

En este proyecto participa un equipo de profesionales que trabajan en planes individualizados de acompañamiento. A partir de ese primer paso se construirán mapas de recursos en los que se definirán las actividades que mejor se adaptan a cada usuario o usuaria (por ejemplo, acudir a actividades programadas en el municipio, encuentros con otras personas usuarias; visitas a comercios, paseos, etc.). Además de contar con los servicios públicos que ponen a disposición de estas personas las administraciones locales, asociaciones, comercios y otros agentes sociales de los municipios.

Atende está formando a las auxiliares como agentes de detección de estos casos de soledad, que incluso se dan cuando las personas mayores conviven con familiares o reciben visitas. Después, escuchan y atienden de forma individualizada las demandas de cada persona.

El compromiso para acabar con este problema está despertando de la mano de empresas como Atende, con acciones creativas y llenas de sensibilidad. Pero hará falta coordinación, recursos, persistencia y sobre todo mirada local para acompañar a quienes se sienten solos cuando no lo desean.

Gracias a los recursos económicos aportados por las administraciones públicas y su preocupación por los mayores, así como por el proyecto técnico de Atende que respalda el servicio, es posible poner en marcha este programa específico contra la soledad no deseada en la provincia de Málaga.

Atende ha venido desarrollando una serie de actividades en los últimos meses como ‘El árbol de los deseos’, en la que las usuarios rellenaron en sus domicilios una ficha en la que escribieron un deseo, una ilusión o un anhelo que querían ver cumplido; o ‘Jugando entre recuerdos’, donde se recopilaron los recuerdos que las personas usuarias tienen de los juegos a los que ellos jugaban de niños: la rayuela, la peonza, el diábolo, las canicas ,etc. Otra actividad con mucho éxito fue ‘Saboreando recuerdos’ un libro de cocina que recoge recetas elaboradas por personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio.

Innovación social

Para Pablo García Avilés, este programa que intenta mitigar la soledad no deseada es llevar «el servicio de ayuda a domicilio más allá. Para Atende es un modelo de cuidados con valor social, como prueba esta iniciativa que fomenta el bienestar de las personas usuarias y su envejecimiento activo. Nosotros entramos en sus casas, profundizamos en sus necesidades y actuamos ante una situación que nos puede ocurrir a cualquiera. Ahora que se habla tanto de la innovación tecnológica, en Atende nos centramos en la innovación social, en ayudar al que más lo necesita con todas las herramientas a nuestro alcance», destacó.