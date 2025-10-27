Fundación Unicaja:en busca del bienestar de las personas

La finalidad esencial de Fundación Unicaja, Premio Sociedad 2025, es el fomento y desarrollo de obras sociales, asistenciales, deportivas, educativas, económicas y culturales con el objetivo común de contribuir al bienestar de las personas, fomentar el progreso sostenible y dar cobertura a las principales demandas sociales.

La acción social es una de las líneas de actuación prioritarias de la Fundación Unicaja, consciente de que la implicación social desempeña un papel axial para conseguir una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria en la que nadie se quede atrás.

El trabajo social de la Fundación pasa por iniciativas orientadas a la inclusión, el voluntariado y el apoyo a colectivos vulnerables. En la actualidad colabora en diferentes proyectos de cooperación con organizaciones internacionales en ámbitos como la asistencia sanitaria, la escolarización de menores en zonas de conflicto y la protección de los derechos fundamentales de la infancia. También mantienen su compromiso con los colectivos más vulnerables en cualquier escenario de emergencia social internacional, como ha venido demostrando en las campañas de ayuda humanitaria de Haití, Nepal o Filipinas.

En el ámbito cultural, la Fundación impulsa exposiciones, conciertos, actividades literarias y la conservación del patrimonio, acercando el arte y la cultura a todos los públicos. La labor de difusión de la cultura engloba proyectos relacionados con la literatura, las artes plásticas, la fotografía, el teatro, la música o el cine, así como cursos, conferencias y jornadas de diversa índole.

En educación, apoya la formación mediante becas, programas escolares, actividades divulgativas y publicaciones, apostando por el talento y la igualdad de oportunidades. En esta vertiente destaca Edufinet, un proyecto pionero de educación financiera que lleva dos décadas acercando este conocimiento a la sociedad. Sus tres vertientes son la edición de publicaciones relacionadas con la educación financiera, la formación (jornadas, cursos y talleres) y la actualización de contenidos en portales web y redes sociales.

En investigación y medio ambiente, promueve estudios, encuentros científicos y proyectos que favorecen la sostenibilidad y la innovación además de respaldar programas para la preservación, conservación y la restauración de la biodiversidad y el patrimonio natural. El Club de voluntarios de Fundación Unicaja promueve actividades de calado ambiental, entre ellas, acciones en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, el Parque Natural Montes de Málaga o el Parque Natural de la Desembocadura del río Guadalhorce, todas en la provincia de Málaga.

Además, a través del deporte y la salud, fomenta los hábitos de vida saludables y el espíritu de superación, apoyando eventos deportivos y programas educativos.

Otros de los recursos que dedica Fundación Unicaja dentro de su labor social tiene que ver con el emprendimiento y el estímulo del tejido productivo de su área de influencia, promocionando la cultura emprendedora y favoreciendo el trasvase de la tecnología I+D+i de la industria de la innovación a proyectos orientados hacia una economía de futuro de base local y sostenible.