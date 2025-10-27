«Queremos ser una fundación del siglo XXI que no olvida sus raíces»

¿Qué significa para usted y para la Fundación este premio?

De entrada, en el plano institucional, recibir dicho galardón es algo que valoramos altamente y que supone una enorme satisfacción, tanto por el hecho de compartir distinción con personas e instituciones destacadas como por la justificación con la que el jurado fundamenta su concesión: nuestro compromiso con Málaga. Recibir este premio es muy gratificante, pues se viene a reconocer la larga trayectoria de una institución que tiene como misión fundamental contribuir a la mejora del bienestar social. Nos llena de orgullo a todas las personas que tenemos el privilegio de formar parte de una institución de tanta relevancia social como la Fundación Unicaja.

Los expertos dicen que la creación de Fundatia (un holding inversor con el que busca profesionalizar la gestión de su patrimonio, diversificar las fuentes de ingresos y reforzar su contribución al desarrollo económico y social de Andalucía) abre una nueva era en la Fundación ¿coincide con esta afirmación?

Aun sin ánimo alguno de pretenciosidad, es justamente la percepción que tenía en el momento de constitución de esta sociedad. En este sentido, pensaba que se estaba dando formalmente un pequeño paso, pero, si el proyecto se consolida, al cabo de los años, puede representar un importante salto cualitativo y cuantitativo, por supuesto para la Fundación, pero también para la economía y la sociedad de nuestra región. La puesta en marcha de Fundatia, al igual que otras iniciativas incluidas en nuestra hoja de ruta, responde a nuestro propósito de ser más eficaces y útiles para la sociedad y llegar cada vez más y mejor a las personas. Contar con una herramienta como Fundatia, sustentada en una gestión técnica especializada en los mercados de activos financieros y en proyectos empresariales, nos va a posibilitar profundizar en nuestro papel de actor privilegiado comprometido con el desarrollo socioeconómico de esta tierra. Y, además, por partida doble, sirviendo de músculo financiero para la iniciativa empresarial, emprendedora y social, y al mismo tiempo diversificando nuestros ingresos y generando recursos que nos permitan ampliar nuestra capacidad de acción y alcanzar nuestros fines sociales.

¿Cómo ha evolucionado la respuesta de la Fundación ante nuevas problemáticas sociales, como la soledad no deseada, la pobreza infantil o la exclusión digital?

Ciertamente, como señala, al hilo de las grandes transformaciones que se vienen produciendo, están surgiendo nuevos problemas que es preciso abordar. Cada nueva realidad social implica un desafío, que nos mueve a tratar de encontrar una respuesta innovadora y actuar con la mayor sensibilidad. La Fundación ha evolucionado hacia un modelo más integral, donde el apoyo económico se combina con la creación de vínculos, de redes participativas y de colaboración. Queremos no solo atender necesidades, sino también generar oportunidades y esperanza, porque creemos que detrás de cada reto social hay también una posibilidad de transformación positiva, lo que nos obliga a hacer un esfuerzo suplementario y constante en materia de diálogo y reflexión para adecuarnos a las necesidades cambiantes y concretas del siglo XXI.

¿Qué criterios se utilizan para priorizar los proyectos sociales que reciben apoyo de la Fundación?

Con carácter general, la Fundación se rige por un criterio básico: apoyar proyectos que respondan a necesidades sociales y que generen un impacto real en las personas y en la sociedad. Nuestra pretensión es ayudar a transformar vidas, lo que nos lleva a atender preferentemente aquellas iniciativas que promueven la inclusión, la autonomía y la dignidad de las personas. Creemos en las alianzas, en la innovación social y en las ideas que inspiran un cambio duradero. Por eso seleccionamos iniciativas que dejan huella. A raíz del Plan Estratégico de la Fundación 2023/2025, se ha implementado una herramienta cuantitativa que nos permite ser mucho más objetivos en el estudio de los proyectos que recibimos. A los criterios básicos ya existentes, se han incorporado a esta herramienta otros nuevos alineados con las preocupaciones actuales de la sociedad.

¿Qué retos principales identifica de cara a los próximos años en la labor de la Fundación?

Justamente, ya en la fase final del Plan Estratégico 2023/2026, estamos en un proceso de reflexión con vistas a trazar el escenario del próximo Plan Estratégico, que abarcará el trienio 2026-2028. Como ya afirmábamos al inicio del primero, queremos ser una fundación del siglo XXI que no olvida sus raíces. Los próximos años nos plantean el reto troncal de seguir siendo una Fundación útil, cercana y relevante ante una sociedad en constante cambio. Entre nuestros principales desafíos están la sostenibilidad de los proyectos sociales y la necesidad de fortalecer las redes de colaboración con otras entidades sociales y las administraciones públicas. Queremos consolidar la evaluación del impacto social como herramienta para mejorar y garantizar que cada acción tenga un efecto transformador y medible. Y, sobre todo, para poder contribuir de forma eficaz a un desarrollo socioeconómico que ya no se entiende sin la apuesta por el conocimiento y por la innovación.