Unicaja, aliado clave del tejido empresarial y autónomo malagueño

Unicaja mantiene un firme compromiso con Málaga, una de sus tierras de origen, y con el desarrollo económico y social de toda la provincia. Por ello, apoya, con su patrocinio, los Premios Málaga que organiza La Opinión de Málaga, con los que poner en valor a personas, empresas y organizaciones que han contribuido al progreso del territorio.

La entidad financiera aspira a ser un pilar esencial para el tejido empresarial malagueño, al que ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de autónomos, pymes y grandes empresas, siempre como banca cercana, responsable y comprometida con el crecimiento sostenible de Málaga.

Por ello, valora poder participar en estos premios y hacer entrega del galardón correspondiente a la categoría de ‘Empresa’, como una muestra más de su cercanía al sector empresarial y de su apuesta por la creación de negocios y, en consecuencia, por la generación de empleo y por el incremento del valor de la economía.

El banco cuenta con diversos programas de apoyo y asesoramiento a quienes decidan apostar por el sector empresarial, poniendo a su disposición una amplia variedad de productos y servicios con el objetivo de facilitar su actividad.

‘solucionaT’ y ‘beneficiaT’

A través de financiación, asesoramiento y colaboración con instituciones, Unicaja impulsa proyectos que generen empleo, innovación y progreso. Un apoyo constante que también incluye servicios no financieros, tan necesarios tanto en la vida profesional como en la personal. Así, en el marco de su compromiso para situar a las personas en el centro de su estrategia, ofrece a sus clientes soluciones que respondan, de forma ágil, sencilla y personalizada a estas necesidades, y lo hace a través de sus plataformas digitales ‘solucionaT’ y ‘beneficiaT’.

Ambos espacios, disponibles en la web comercial de la entidad, agrupan una propuesta de valor diferencial, con servicios adaptados a cada perfil de cliente, fruto de acuerdos estratégicos con compañías líderes en sus respectivos sectores. Una apuesta por la personalización y la cercanía que refuerza el vínculo de Unicaja con sus clientes, más allá de los servicios financieros tradicionales.

solucionaT responde de forma ágil, sencilla y personalizada las demandas de los clientes. | L..O.

Apoyo integral a empresas, autónomos y pymes

En concreto, pensando en autónomos y pymes, un pilar esencial del tejido productivo, la entidad ha desarrollado el espacio ‘solucionaT’, un entorno digital que concentra soluciones profesionales de alto valor añadido, orientadas a impulsar la competitividad, la eficiencia y el crecimiento de sus negocios.

Desde esta plataforma, los clientes pueden acceder a herramientas especializadas como software de contabilidad y facturación, asesoramiento legal, renting de vehículos o gestión de ayudas públicas y subvenciones para la transformación digital. Todo ello, con el respaldo de socios estratégicos que garantizan calidad, innovación y confianza.

Entre las alianzas se encuentran algunas como las alcanzadas con: Cegid Contasimple, referente europeo en soluciones de gestión empresarial en la nube, adaptables a sectores como comercio, hostelería o servicios profesionales; Legálitas Abogados, firma de referencia que proporciona asesoramiento legal para autónomos y pymes; Ayens, para soluciones de renting de vehículos, o qdq, que facilita el acceso al programa Kit Digital.

‘solucionaT’ se enmarca en la estrategia de apoyo constante de Unicaja al ecosistema empresarial, promoviendo la creación de nuevas iniciativas, el empleo y el desarrollo económico sostenible, con una oferta integral que combina servicios financieros y no financieros, siempre adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

En suma, el banco reafirma su compromiso con el progreso de la provincia y con quienes impulsan su desarrollo día a día, trabajando para consolidarse como entidad de referencia para el segmento empresarial, siempre desde la cercanía, la sostenibilidad y la responsabilidad social.