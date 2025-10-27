Premios Málaga 2025
Unicaja, aliado clave del tejido empresarial y autónomo malagueño
La entidad cuenta con una amplia oferta de productos y servicios, financieros y no financieros, con los que ayudar a empresas, pymes y autónomos
Unicaja mantiene un firme compromiso con Málaga, una de sus tierras de origen, y con el desarrollo económico y social de toda la provincia. Por ello, apoya, con su patrocinio, los Premios Málaga que organiza La Opinión de Málaga, con los que poner en valor a personas, empresas y organizaciones que han contribuido al progreso del territorio.
La entidad financiera aspira a ser un pilar esencial para el tejido empresarial malagueño, al que ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de autónomos, pymes y grandes empresas, siempre como banca cercana, responsable y comprometida con el crecimiento sostenible de Málaga.
Por ello, valora poder participar en estos premios y hacer entrega del galardón correspondiente a la categoría de ‘Empresa’, como una muestra más de su cercanía al sector empresarial y de su apuesta por la creación de negocios y, en consecuencia, por la generación de empleo y por el incremento del valor de la economía.
El banco cuenta con diversos programas de apoyo y asesoramiento a quienes decidan apostar por el sector empresarial, poniendo a su disposición una amplia variedad de productos y servicios con el objetivo de facilitar su actividad.
‘solucionaT’ y ‘beneficiaT’
A través de financiación, asesoramiento y colaboración con instituciones, Unicaja impulsa proyectos que generen empleo, innovación y progreso. Un apoyo constante que también incluye servicios no financieros, tan necesarios tanto en la vida profesional como en la personal. Así, en el marco de su compromiso para situar a las personas en el centro de su estrategia, ofrece a sus clientes soluciones que respondan, de forma ágil, sencilla y personalizada a estas necesidades, y lo hace a través de sus plataformas digitales ‘solucionaT’ y ‘beneficiaT’.
Ambos espacios, disponibles en la web comercial de la entidad, agrupan una propuesta de valor diferencial, con servicios adaptados a cada perfil de cliente, fruto de acuerdos estratégicos con compañías líderes en sus respectivos sectores. Una apuesta por la personalización y la cercanía que refuerza el vínculo de Unicaja con sus clientes, más allá de los servicios financieros tradicionales.
Apoyo integral a empresas, autónomos y pymes
En concreto, pensando en autónomos y pymes, un pilar esencial del tejido productivo, la entidad ha desarrollado el espacio ‘solucionaT’, un entorno digital que concentra soluciones profesionales de alto valor añadido, orientadas a impulsar la competitividad, la eficiencia y el crecimiento de sus negocios.
Desde esta plataforma, los clientes pueden acceder a herramientas especializadas como software de contabilidad y facturación, asesoramiento legal, renting de vehículos o gestión de ayudas públicas y subvenciones para la transformación digital. Todo ello, con el respaldo de socios estratégicos que garantizan calidad, innovación y confianza.
Entre las alianzas se encuentran algunas como las alcanzadas con: Cegid Contasimple, referente europeo en soluciones de gestión empresarial en la nube, adaptables a sectores como comercio, hostelería o servicios profesionales; Legálitas Abogados, firma de referencia que proporciona asesoramiento legal para autónomos y pymes; Ayens, para soluciones de renting de vehículos, o qdq, que facilita el acceso al programa Kit Digital.
‘solucionaT’ se enmarca en la estrategia de apoyo constante de Unicaja al ecosistema empresarial, promoviendo la creación de nuevas iniciativas, el empleo y el desarrollo económico sostenible, con una oferta integral que combina servicios financieros y no financieros, siempre adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.
En suma, el banco reafirma su compromiso con el progreso de la provincia y con quienes impulsan su desarrollo día a día, trabajando para consolidarse como entidad de referencia para el segmento empresarial, siempre desde la cercanía, la sostenibilidad y la responsabilidad social.
Ventajas exclusivas para todos los clientes
Por su parte, a través del espacio ‘beneficiaT’, Unicaja extiende su propuesta de valor a todos sus clientes, ofreciéndoles ventajas y descuentos exclusivos en productos y servicios relacionados con el hogar, la movilidad y el ocio, gracias a acuerdos con marcas líderes en sus respectivos sectores.
En el ámbito del hogar, los clientes pueden acceder a beneficios exclusivos en proyectos de decoración y reformas mediante colaboraciones con Ikea y Leroy Merlin. Destacan también los acuerdos con SICOR alarmas El Corte Inglés y ADT Smart Security, que ofrecen soluciones avanzadas para la protección del domicilio.
La oferta se completa con otros beneficios en servicios energéticos, como Octopus Energy; asesoría y presentación de impuestos con TaxDown, y soluciones en movilidad eléctrica con marcas como Invicta y Next, así como el programa de promociones en múltiples marcas de EURO 6000 Plus.
Con estas iniciativas, Unicaja sigue trabajando para la mejora de la experiencia de sus clientes, ofreciéndoles soluciones integrales que van más allá de lo financiero. Una propuesta de valor que combina innovación, cercanía y utilidad para acompañarles en cada etapa de su vida personal y profesional.
- Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
- Esta es la ruta circular de Málaga perfecta para realizar en familia este otoño: con los mejores paisajes y rodeada de pinares
- Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
- Virgen de la Trinidad: Málaga se rinde a tus pies
- La transformación urbana del río Guadalmedina impulsará más de 76.000 m2 de espacios verdes en Málaga
- ¿Cuánto tiempo estará de baja David Kravish?
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- «Ahora el reto es el cambio en España; y Málaga, yo no me he ido de Málaga»