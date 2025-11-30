La innovación europea se mantiene firme y se confirma el avance de la IA

La innovación europea se mantuvo firme el año pasado pese a la incertidumbre económica y creció un 3 % en España, mientras que la tecnología informática, que incluye áreas de la inteligencia artificial, fue el campo líder por primera vez.

Así lo revela el informe del Índice de Patentes 2024, difundido por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y que indica que las empresas e inventores presentaron a nivel global el año pasado 199.264 solicitudes de patentes europeas, un 0,1 % menos que en 2023.

El alto nivel de actividad patentadora estuvo casi a la par con el año anterior, con apenas 188 solicitudes menos, después de tres años de crecimiento significativo, señala el informe.

Las solicitudes de patentes procedentes de Europa, incluidos los 39 Estados miembros de la OEP, aumentaron un 0,3 %, mientras que las procedentes de fuera de Europa disminuyeron ligeramente (un 0,4 %).

Pese a ese impulso europeo, las solicitudes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) descendieron un 0,4 %. Fue el crecimiento de Suiza (3,2 %) y el Reino Unido (3,1 %) el que mejoró el balance del continente.

El portugués subrayó que los datos de la oficina con sede en Múnich muestran una «clara hoja de ruta para las prioridades industriales, políticas y de inversión» de Europa.

La tecnología informática, que incluye áreas de la inteligencia artificial como el aprendizaje automático y el reconocimiento de patrones, fue el campo líder por primera vez, con 16.815 solicitudes de patentes en 2024.

El segmento de maquinaria eléctrica, aparatos eléctricos y energía registró por su parte el mayor crecimiento el año pasado (un 8,9 % respecto a 2023), impulsado por los avances en tecnologías de energías limpias, en particular la innovación en baterías (24 %).

Por su parte, la comunicación digital, que engloba las invenciones relacionadas con las redes móviles, experimentó un descenso del 6,3 %