La UMA alimenta el futuro emprendedor de Málaga

Málaga se ha convertido en una ciudad que respira innovación, y una parte importante de ese mérito recae en la Universidad de Málaga. La UMA no solo forma profesionales, sino que impulsa la investigación de vanguardia, fomenta el emprendimiento y aporta el talento necesario para convertir la ciudad en un imán capaz de atraer a gigantes tecnológicos como Google, Ericsson, Vodafone o Accenture.

El ecosistema emprendedor malagueño acumula cifras que reflejan su fortaleza: en la última década se han creado 148 empresas innovadoras vinculadas al conocimiento, se han generado más de 2.000 puestos de trabajo y la facturación conjunta de estas compañías supera los 400 millones de euros.

Para el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, «el verdadero valor de esta transformación no debe medirse solo por el número de startups o por la inversión que atraen -aunque también sea importante-, sino también por la capacidad de generar oportunidades locales». Ese talento, explica, debe beneficiar a los jóvenes de la provincia «si queremos que aporte valor a la ciudad, impulse el emprendimiento local y consolide un ecosistema tecnológico justo y sostenible».

Vestíbulo de la Facultad de Marketing y Gestión. | | LA OPINIÓN.

Así, la UMA se ha convertido en un referente en emprendimiento, con proyectos que abarcan, entre otros ámbitos, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, el big data, la biotecnología, la desinformación, la criminología o la atención a personas mayores. Estas áreas ya están marcando el rumbo que está definiendo una parte importante del futuro tecnológico y emprendedor de Málaga.

Para anticiparse a la demanda de perfiles especializados, la UMA ha incorporado a su catálogo titulaciones estratégicas, como el nuevo Grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Esta titulación ha supuesto una respuesta ágil y directa a la necesidad de expertos en estas disciplinas emergentes, ofreciendo una formación sólida y actualizada que integra conocimientos técnicos avanzados y una visión práctica orientada al mercado laboral.

A través del Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, la UMA actúa como un puente entre estudiantes y empresas, fomentando la creación de startups y mejorando la inserción laboral. La plataforma ‘Talent Tank’ permite que el estudiantado identifique sus fortalezas y reciba asesoramiento personalizado, mientras que las empresas acceden a perfiles ajustados a sus necesidades.

Asimismo, en el edificio The Green Ray, sede del espacio Link by UMA-ATech, la universidad ha creado todo un ecosistema de incubación que impulsa proyectos de base científica y tecnológica. Allí se asesoran jóvenes emprendedores, se prototipan ideas y se conectan startups con inversores y mentores. No es un simple vivero empresarial: es un lugar donde el conocimiento se convierte en empresa.

Edificio The Green Ray, sede del espacio Link by UMA-Atech.| | LA OPINIÓN

A través del programa UNIVERGEM, la UMA promueve además el emprendimiento entre mujeres universitarias, fomentando la igualdad de oportunidades. Los retos hacia una universidad socialmente responsable son ambiciosos: generar empleo cualificado, reducir las desigualdades y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En junio de 2024, la UMA puso en marcha en la sede social del Parque Tecnológico Málaga TechPark la oficina ‘UMA innTech’, cuyo propósito es servir de puente entre la universidad, el parque empresarial y el tejido productivo de la provincia. Bajo la marca conjunta ‘innTech 4 Málaga’, esta oficina coordina iniciativas que impulsan la transferencia de conocimiento, fomentan la colaboración público-privada y canalizan la I+D de la UMA hacia empresas y proyectos reales.

En definitiva, la UMA no solo forma talento, sino que lo retiene, lo impulsa y lo transforma en innovación aplicada. Si Málaga quiere consolidar su futuro tecnológico y no quedarse en una moda pasajera, será en buena parte gracias a su universidad pública, y a su capacidad para alimentar el conocimiento que sostiene el progreso y genera un valor tangible para la ciudad y la provincia.