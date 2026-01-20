Tremendo Torremolinos: un viaje al corazón de lo cotidiano
Torremolinos reivindica su identidad en una campaña turística que pone voz y rostro a la esencia de la ciudad para conectar con el espectador con historias que emocionan, que hacen reír o que simplemente nos muestran la belleza de lo cercano
Torremolinos encara su nueva estrategia turística reivindicando su identidad en una campaña emocional que pone voz y rostro a la esencia de la ciudad.
Tremendo Torremolinos es un viaje al corazón de lo cotidiano de la mano de personas carismáticas, auténticas y representativas de los distintos perfiles que dan forma a la ciudad. Los bailaores José Losada ‘Carrete’ y Borja Cortés, la nadadora Carmen Balbuena y la drag queen Alma DeSoul protagonizan el vídeo para conectar con el espectador con historias que emocionan, que hacen reír o que simplemente nos muestran la belleza de lo cercano.
La nueva campaña promocional pone el acento en la singularidad del destino, un municipio que reivindica su diversidad y su historia a través de su gente, un municipio con una historia ligada al turismo desde hace más de setenta años, referente de la industria turística, y que ama la vida y lo celebra a lo largo de todo el año en todos los sentidos y expresiones.
Tremendo Torremolinos narra la ciudad desde dentro, mostrando la belleza de lo cotidiano, huyendo de las postales e imágenes clásicas de la promoción turística en un canto a la identidad, a las raíces, sin perder de vista la vanguardia y la modernidad que caracterizan a la ciudad, pero sin olvidar quiénes somos y de dónde venimos.
La nueva campaña turística redescubre Torremolinos a través de las personas que la viven y muestra la ciudad como realmente es: moderna, diversa y con identidad propia. Una nueva estrategia turística que combina el retrato humano con imágenes de espacios icónicos y cotidianos de la ciudad que ayudan a entender el alma del municipio.
Todo ello acompañado de imágenes actuales, con una fotografía cuidada, sonido ambiente real y una narrativa visual dinámica en una ventana honesta, luminosa y sorprendente hacia el Torremolinos de hoy.
La ciudad encara el futuro con ilusión y optimismo, en una aventura a la que invita a todos los visitantes a formar parte de ella, con nuevos proyectos y apuestas que hacen que Torremolinos empiece a ser un ejemplo de regeneración urbana, con construcciones y promociones pioneras y con nuevos espacios ganados para el disfrute del ciudadano. Torremolinos solo hay uno. Y es tremendo. Un crisol de sensaciones y estilos de vida en el que todo el mundo tiene cabida.
Hay un Torremolinos para cada persona, un municipio en el que cada visitante encuentra su propio refugio, su propio ritmo y su propia historia y en el que la libertad individual es la verdadera esencia.
El Ayuntamiento de Torremolinos lanza su nueva estrategia turística en la que reivindica su identidad, plasmando su diversidad y su historia a través de su gente
