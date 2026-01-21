Óscar Medina, alcalde de Torrox: «Apostamos por la calidad y queremos atraer a un visitante con mayor poder adquisitivo »

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, analiza para nuestro periódico la estrategia turística que va a presentar esta localidad malagueña en la próxima edición de Fitur.

-¿Con qué objetivos concretos y con qué novedades acude Torrox a FITUR 2026?

-El objetivo principal es reflejar que Torrox es un municipio referente y el que más crece de Andalucía oriental. La principal novedad será nuestro stand tipo chiringuito, que presentamos con una imagen más potente que en ediciones anteriores. Además, la tecnología ocupará un papel relevante dentro del propio espacio expositivo. Torrox será uno de los grandes focos de atención del pabellón 7, donde se concentra buena parte de la oferta de España. Se podrán experimentar las sensaciones que supone disfrutar de la Costa del Sol, algo imprescindible en una de las ferias de turismo más importantes del mundo.

-¿Qué público o mercados considera prioritarios atraer desde FITUR?

-El turismo ha sido la principal fuente de crecimiento desde los años sesenta y continúa siéndolo. Por ello, nuestra estrategia se dirige tanto al mercado nacional como al internacional. El turismo nacional sigue siendo clave, especialmente en los meses de verano, pero también apostamos con fuerza por mercados extranjeros, como el nórdico, que valoran especialmente nuestro clima y nuestra calidad de vida. Cada vez más españoles vienen también a Torrox durante todo el año, y queremos atraer a un visitante con mayor poder adquisitivo, apostando siempre por la calidad más que por la cantidad.

-La costa y el interior conviven en el término municipal. ¿Cómo se trabaja esa diversidad como valor diferencial?

-Es uno de nuestros valores. En Torrox se puede estar en un típico pueblo blanco andaluz y, en apenas unos minutos, disfrutar de la costa. Contamos con playas muy populares, como las de El Morche; otras más turísticas, como Ferrara; y enclaves naturales singulares como Calaceite. En poco más de 50 kilómetros cuadrados se concentra lo mejor de Andalucía: paisajes, agricultura, gastronomía, folclore, cultura, interior y costa. Torrox es una pequeña Andalucía.

-¿Qué apuesta hace Torrox por un turismo sostenible y responsable?

-Torrox es un municipio en el que se vive la naturaleza. Hay pocos en la Costa del Sol donde se pueda pasear por un litoral tan activo como el de Ferrara y, a muy pocos metros, encontrarse con entornos naturales de gran valor. Un ejemplo es la desembocadura del río Torrox donde está proyectado el segundo puente peatonal de la senda litoral más grande de Andalucía. Hablar de Torrox es hablar de naturaleza y, por tanto, de turismo sostenible y responsable.

¿Cómo se trabaja para desestacionalizar y atraer visitantes durante todo el año?

-Con mucho trabajo y una estrategia clara de promoción. Acudimos a ferias internacionales como FITUR, la ITB de Berlín o la WTM de Londres para transmitir que Torrox es un destino de tres primaveras y un verano. El eslogan del “Mejor Clima de Europa” hace que miles de turistas de todo el mundo, incluidos visitantes de América del Norte, elijan nuestro municipio en cualquier época del año. La desestacionalización es una prioridad absoluta para consolidar empleo y actividad económica.

¿Qué papel tienen las nuevas tecnologías y la digitalización en la promoción turística del municipio?

-Son fundamentales. Apostamos por las redes sociales y las herramientas digitales, y en esta edición de FITUR la tecnología tendrá un protagonismo especial. Será un espacio muy tradicional en su esencia, pero también muy innovador. El turismo ha cambiado: hoy el viajero planifica desde su teléfono móvil, apoyándose en plataformas digitales e incluso en la inteligencia artificial. Torrox está presente en ese nuevo escenario.

¿Cómo se implica al tejido empresarial en esta estrategia turística?

-Sin nuestros empresarios no tendría sentido. Son ellos quienes generan empleo y riqueza. Trabajamos para dar visibilidad a todo el municipio: casco histórico, costa, El Morche, El Peñoncillo o Calaceite. Torrox es el municipio número uno en turismo rural en Andalucía y existe una comunicación constante con el sector. Los empresarios pueden presentar su material promocional en nuestro stand, facilitando el contacto con profesionales y touroperadores. Cuando promocionamos Torrox como “El Mejor Clima de Europa”, estamos dando cobertura a todo el tejido productivo.

¿Qué imagen quiere que se lleven de Torrox los profesionales que visiten FITUR?

-La de una ciudad con el “Mejor Clima de Europa”, cercana al aeropuerto de Málaga y a menos de una hora de Granada, con una excelente gastronomía y una gran calidad de vida. Torrox fue la primera capital gastronómica de la provincia y hoy es uno de los municipios que más crece en población, inversión y bienestar en Andalucía oriental. Cada vez más profesionales recomiendan Torrox no solo para visitar, sino también para teletrabajar.

Si tuviera que definir en una frase por qué visitar Torrox en 2026, ¿cuál sería?

-Siente el paraíso. Los sentimientos serán clave en nuestra campaña de FITUR: una puesta de sol, el agua cristalina de las playas, el campo, la naturaleza… Siente, en definitiva, Torrox con “El Mejor Clima de Europa”.