Rincón de la Victoria para todo el año

Desde hace casi diez años, el municipio de Rincón de la Victoria ha redimensionado su oferta turística para ofrecer al visitante, nacional e internacional, una serie de atractivos que van mucho más allá del segmento de sol y playa y que involucran a otros segmentos como son su patrimonio artístico e histórico, su gastronomía, la cultura, el ocio, la práctica deportiva y su maravilloso entorno natural.

Todos estos aspectos han contribuido a una desestacionalización del destino rinconero que se configura como un lugar atractivo para el visitante de enero a diciembre . 365 días al año para disfrutar de la hospitalidad rinconera.

Desde La Cala del Moral a Torre de Benagalbón el turista puede disfrutar de casi 8 kilómetros de playa con zonas tan espectaculares como las del acantilado y los túneles en El Cantal, un lugar sin parangón en toda la Costa del Sol que ofrece al visitante disfrutar de uno de los mejores amaneceres y atardeceres de Málaga y de Andalucía y la posibilidad de llevar a cabo un turismo sostenible de observación único en la costa malagueña. Ya sea a pie, a nado, en tabla, en kayak o buceando bajo sus aguas cristalinas en el arrecife de la Cala del Moral.

Si las costas y playas de la localidad rinconera son un aval de belleza , su patrimonio natural e histórico no le va a la zaga: el patrimonio artístico de Rincón de la Victoria se ha convertido en un reclamo de primer orden. En el corazón de esta apuesta están espacios como la Cueva del Tesoro, una de las tres cavidades marinas visitables en el mundo (las otras dos están en Asia y América Central), con formaciones geológicas únicas y vestigios arqueológicos que narran millones de años de historia, desde los primeros pobladores hasta épocas más recientes, o la Cueva de la Victoria, ubicada en el acantilado del Cantal, un lugar de gran relevancia histórica y arqueológica, cuyas raíces se hunden en los albores de la humanidad. Con 30.000 años de historia, esta cavidad ha sido testigo de la evolución cultural de los primeros grupos humanos que habitaron la Bahía de Málaga.

Villa Antiopa

También destaca por su singularidad natural el Parque Forestal El Cantal, inaugurado hace tan solo dos años, una extensa zona verde de 15.000 metros cuadrados dotada de áreas infantiles, tres miradores, zonas de picnic, una gran pasarela peatonal y senderos para pasear junto a las más de 140 especies de árboles y arbustos.

Junto a ella, Villa Antiopa, declarada Bien de Interés Cultural, ofrece al visitante la oportunidad de sumergirse en el modo de vida de una villa marítima del siglo III d.C., con mosaicos excepcionales y espacios que evocan la vida cotidiana de la época romana.

Rincón también tiene dos torres almenaras construidas en el siglo XIV y la emblemática Casa Fuerte de Bezmiliana, que data del siglo XVIII, una antigua fortaleza militar conservada prácticamente en su totalidad, que hoy tiene un marcado uso cultural y es sede de diferentes exposiciones y actividades culturales.

A estos enclaves patrimoniales se suman las actividades culturales que animan el calendario durante todo el año. Rincón de la Victoria celebra festivales de música en la Cueva del Tesoro, ciclos de flamenco y comedia en verano, concursos tradicionales como el de verdiales en Benagalbón en el tercer fin de semana del mes de septiembre.

Fiestas populares

También hay que destacar el encanto de las fiestas populares que se celebran durante todo el año, como la fiesta del Boquerón Vitoriano, en el mes de septiembre donde se rinde homenaje al producto más emblemático de la localidad. Un poco antes, en el mes de julio, el día 16, la ciudad se vuelca con su patrona, la Virgen del Carmen, que procesiona en el mar en las playas de la localidad. El municipio, de marcada tradición marinera, conserva de forma clara sus raíces en su barrio de pescadores, de callejuelas estrechas con casas pintadas de colores.

La actividad deportiva también forma parte de la oferta diversificada de Rincón de la Victoria. Más allá de las actividades acuáticas como el snorkel, el surf o la natación, el municipio cuenta con instalaciones deportivas amplias -campos de golf como el de Añoreta (18 hoyos), pistas multideportivas, rutas de senderismo y ciclismo, centros ecuestres para disfrutar de rutas a caballo por el municipio y un campo de rugby que atrae a clubes y selecciones. Rincón se ha convertido en el lugar elegido por muchos clubes deportivos profesionales de España y del extranjero para hacer la pretemporada o pasar las vacaciones de invierno gracias a la calidad de las instalaciones deportivas del municipio.

No menos relevante es la gastronomía, que en Rincón de la Victoria bebe de su arraigada tradición marinera. Platos como el boquerón victoriano son emblemas locales que se disfrutan tanto en festividades tradicionales como en restaurantes y mercados. Eventos gastronómicos y rutas culinarias complementan la experiencia turística, uniendo sabores autóctonos con la hospitalidad de la comunidad.