Riogordo, un destino para vivir y sentir

Riogordo llega a Fitur con una propuesta clara y evocadora bajo los eslóganes ‘Enamorado de Riogordo’ y ‘Riogordo: un lugar para visitar, un lugar para vivir’, mostrando al mundo la esencia de un municipio que combina tradición, naturaleza y calidad de vida en el corazón de la Axarquía malagueña.

Este enclave del interior de la provincia de Málaga destaca por su entorno natural privilegiado, ideal para el turismo rural, el senderismo y las actividades al aire libre. Sus paisajes, marcados por montañas y valles, ofrecen al visitante una experiencia de tranquilidad y conexión con la naturaleza, lejos del turismo masificado.

Riogordo es también un pueblo con una identidad cultural profundamente arraigada. Su patrimonio histórico, su arquitectura tradicional y sus fiestas populares reflejan el carácter de una localidad que ha sabido conservar sus tradiciones. Entre ellas sobresale el Paso de Riogordo, una de las representaciones religiosas más singulares de Andalucía, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, que cada año atrae a miles de visitantes.

Bajo el lema ‘Enamorado de Riogordo’, el municipio invita a descubrir a todos sus visitantes un destino cercano y auténtico, donde la hospitalidad de sus habitantes y su gastronomía tradicional, basada en productos locales y recetas de siempre, se convierten en parte esencial de la experiencia turística.

Al mismo tiempo, Riogordo se presenta como «un lugar para visitar, un lugar para vivir», poniendo en valor su alta calidad de vida, su entorno seguro y tranquilo, y el fuerte sentido de comunidad que caracteriza al municipio. Un pueblo acogedor que ofrece servicios, oportunidades y un estilo de vida sostenible, ideal tanto para una escapada como para quienes buscan establecerse en un entorno natural y humano privilegiado.

Con su presencia en la Feria Internacional de Turismo, Riogordo reafirma su apuesta por un turismo responsable y de calidad, invitando a descubrir un destino que no solo se visita, sino que se siente y del que es fácil enamorarse.