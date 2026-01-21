Sierra de las Nieves: modelo de desarrollo sostenible

La comarca de Sierra de las Nieves avanza de forma decidida hacia un modelo de desarrollo integral, sostenible y arraigado en el territorio gracias al impulso coordinado de la Mancomunidad de Municipios, que gestiona un ambicioso conjunto de planes y proyectos estratégicos que transforman la realidad de sus pueblos. En el centro de esta transformación está el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dotado con más de 3,9 millones de euros y que contempla un total de 33 actuaciones distribuidas en cuatro ejes clave: transición verde, eficiencia energética, digitalización y competitividad turística.

La comarca avanza hacia una transformación integral que combina tradición e innovación. El respeto a la biodiversidad, la gestión responsable de los recursos naturales y la apuesta por una economía local diversificada son principios que guían la acción conjunta de los ocho municipios mancomunados. La planificación territorial, adaptada a las particularidades del Parque Nacional Sierra de las Nieves y la Reserva de la Biosfera, se convierte en una oportunidad para generar empleo de calidad, fortalecer el tejido productivo y mejorar los servicios públicos.

El presidente de la mancomunidad, José Miguel Marín, señala que «Sierra de las Nieves se enfrenta hoy a grandes retos, pero también a extraordinarias oportunidades. Nuestra comarca posee un valor ambiental, cultural y humano incalculable, y es precisamente desde ese reconocimiento profundo a lo que somos y a lo que representamos, desde donde debemos construir nuestro futuro.»

Complementando esta estrategia estructural, Sierra de las Nieves ha puesto en marcha cinco proyectos de empleo y formación con una inversión superior a los 2,1 millones de euros que beneficiarán a 75 personas de los ocho municipios mancomunados. También destaca el proyecto Bio+A Málaga, con un presupuesto de 329.000 euros, destinado a formar a más de 120 personas en gestión forestal y aprovechamiento de biomasa, impulsando la bioeconomía como herramienta de lucha contra el cambio climático y la despoblación.

Por su parte, el programa TeQuieroVerde —con más de 1,3 millones de euros de inversión— ofrece 60 acciones formativas en economía circular, energías renovables y medioambiente, reforzando la empleabilidad rural y fomentando el emprendimiento verde.

Sierra de las Nieves se presenta así como un ejemplo de territorio cohesionado, resiliente y con una visión clara de futuro: preservar su riqueza natural y cultural mientras crea oportunidades para sus habitantes, consolidando un modelo de desarrollo rural sostenible y equitativo que aspira a ser referente en Andalucía y España.