Premios Málaga 2018

Bancosol, Premio Sociedad de La Opinión 2018

El presidente del Banco de Alimentos de la Costa del Sol, Joaquín Jiménez, recogerá el galardón en nombre de la ONG

LA OPINIÓN ­La Opinión de Málaga, medio perteneciente al grupo multimedia Prensa Ibérica, celebra este jueves, 25 de octubre, la Gala Premios Málaga 2018 en el Museo Automovilístico y de la Moda para reconocer la labor de cinco personas, empresas y organizaciones que han contribuido al progreso de la sociedad, del deporte, de la economía, del turismo y de la cultura en la provincia.

El presidente del Banco de Alimentos Bancosol, Joaquín Jiménez, es este año el Premio Sociedad. Si la solidaridad tuviera cara, sería la de Bancosol, una entidad sin ánimo de lucro que siempre ha luchado para que todos los malagueños puedan satisfacer una de las necesidades más básicas del ser humano: la de comer.

Estos días han cumplido dos décadas de servicio y dedicación abnegada a quienes más dificultades pasan, veinte años de lucha por un mundo y una sociedad más justas, un tiempo en el que no sólo hemos pasado una grave crisis económica que se cebó con los más humildes, sino que también en tiempos de boom inmobiliario, aquellos años frenéticos de vino y rosas, Bancosol continuó abogando por que cada malagueño que lo necesitase tuviera un plato de comida sobre la mesa.

Veinte años no son nada, dice el bolero, pero en dos décadas Bancosol ha repartido más de setenta millones de kilos de comida y más de 3.800 voluntarios han dado vida a los valores humanistas que inspiraron el nacimiento de la entidad. Más de 45.000 personas son atendidas cada año y cuenta hoy en día con 242 entidades colaboradoras.

Pero el reparto de alimentos no es la única labor de esta organización. Bancosol ha desarrollado un intenso trabajo en pro de lograr la inserción laboral de quienes lo necesitan, en una batalla constante por dar una oportunidad a los desempleados. Así, por ejemplo, en los últimos cuatro años la entidad ha logrado que casi 500 personas consigan un trabajo gracias a los convenios firmados con 120 empresas.

«Ojalá llegue un momento en que no sea necesaria nuestra labor», ha dicho recientemente el presidente de Bancosol, Joaquín Jiménez. Lo cierto es que si Bancosol no existiera, habría que inventarla. Se trata de una organización que nació en marzo de 1998, cuando ocho amigos, movidos por el amor al prójimo, dieron vida al embrión de la organización. En 2002, tuvieron su primera nave y en 2009, la ampliaron. Poco a poco, han llegado a disponer de 2.000 metros cuadrados, un espacio que ya se les está quedando pequeño. Tanta pasión por el ser humano no cabe en una sola nave.







Hoy, Bancosol, con la complicidad de toda la sociedad malagueña, continúa ayudando a quienes más lo necesitan con el convencimiento de que no se puede dejar caer a nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase. Ser solidario no es una moda, sino una forma de vivir. Por todo ello, el consejo editor de La Opinión de Málaga otorga a Bancosol el Premio Sociedad 2018.