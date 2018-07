Nintendo trae a la Gamepolis de Málaga las novedades del E3 de Los Ángeles

Nintendo tendrá una presencia especial en la sexta edición de Gamepolis, el festival gamer de Málaga que se celebra entre los días 20 y 22 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Tras la presentación en profundidad de Super Smash Bros. Ultimate en el Nintendo Direct que precedía a la apertura de la feria E3 en Los Ángeles, este ´crossover´ estará disponible para que todos los asistentes puedan probarlo, segúnha explicado este miércoles la compañía.

Más de 40 puestos de juego a lo largo y ancho del stand de más de 500 metros cuadrados de Nintendo pondrán a disposición de todos los asistentes Super Smash Bros. Ultimate y más novedades anunciadas en el E3 para Nintendo Switch. La presencia de Nintendo en Gamepolis incluirá también dos importantes eventos competitivos.

Por un lado, "Invitacional de Super Smash Bros. Ultimate", donde 16 de los mejores jugadores de la saga Super Smash Bros. del país se enfrentarán en una competición de altísimo nivel en el primer torneo de exhibición de Super Smash Bros. Ultimate en España. Por otro, "Gran final de Splatfun", donde los mejores jugadores de Splatoon 2 llevan desde abril participando en batallas de tinta por equipos capitaneados por diferentes YouTubers. Esta competición celebrará su gran final en Gamepolis, donde los equipos de ChequioProGamer y DSimphony se verán las caras.

Super Smash Bros. Ultimate no será la única de las novedades del E3 que los asistentes podrán probar. También habrá lugar para partidos en plena pretemporada con EA Sports FIFA 19, combates en Dragon Ball FighterZ, o duelos multitudinarios de estilo "Battle Royale" contra jugadores de todo el mundo en Fortnite.

Además,se podrán proabr las últimas novedades de Nintendo Switch con Mario Tennis Aces, Octopath Travelr, Splatoon 2 y su desafiante Octo-Expansión, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Bayonetta 2, GO VACATION, Wolfenstein 2: The New Colossus, y los títulos que causaron furor durante el año inicial de Nintendo Switch, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

También estará la zona de Nindies, los desarrollos independientes para Nintendo Switch, esta vez dedicada a los juegos de plataformas en muchas de sus diferentes vertientes, con Shovel Knight, Celeste y Owlboy. Además, los creadores de Flat Heroes, Parallel Circles, estarán allí para jugar con los asistentes a este plataformas minimalista cooperativo.