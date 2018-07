La compañía japonesa Nintendo ha presentado en Gamepolis las novedades presentadas en el E3 de Los Ángeles el pasado mes de junio. Por primera vez, los juegos anunciados en la conferencia americana no han llegado a la capital de España, si no a Málaga, como parte de la iniciativa de la Gran N, que ha apostado muy fuerte por la feria malagueña; con uno de los puestos más grandes de toda la feria. En la conferencia se ha hablado de los próximos grandes lanzamientos de la compañía nipona para lo que queda de 2018.

Gustavo, director de Marketing de Nintendo en España ha sido el encargado de iniciar la conferencia. En primer lugar, tras agradecer la asistencia a los medios, ha destacado el gran éxito que ha tenido Nintendo Switch en su primer año de vida. La consola híbrida de Nintendo a conseguido igualar las ventas de la mítica WII, lanzada a la venta hace más de una década. Gustavo ha destacado que el éxito de su conola se debe al gran catálogo de juegos que posee y en especial a juegos como The Legenf of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y los futuros Super Smash Bros y Pokémon, que además es el primero de su franquicia que sale en una consola de sobremesa.



Super Smash Bros, la 'bomba' del E3

El nuevo juego de peleas de Nintnedo fue la gran sensación del pasado E3. Gustavo ha destacado que este Smash es un homejae a todos los anteriores. "Todos los personajes de juegos anteriores estarán disponibles, además de alguna novedad". De la misma forma ha señalado que todos los amiibo de los personajes que aparecen en el juego serán compatibles. Super Smash Bros ofrecerá distintas formas de jugar para que la experiencia de juego sea infinita. "Es un juego para personas que deseen jugar de forma casual o competitiva" destacaba. Este será el último juego Triple A que lanzará Nintendo en 2018, concretamente el 7 de diciembre.



Super Mario Party

La saga Mario Party sigue creciendo cono está nueva entrega para Switch. En este juego se ha hecho especial atención, siendo presentado por unos de los integrantes de Nintendo Europe. Esta nueva entrega viene cargadas de novedades, como nuevos tableros, nuevos minijuegos y un modo de competición, el 2 vs 2. En este modo de juego, cada personajes se pordrá mover libre,ente por el tablero auqneu deberá de cordinarse con su compañero para conseguir alzarse con la victoria. También se hixo una desmotración en directo del juego, con una partida 2 vs 2, un minnijuego en parejas y un minijuego de todos contra todos.

También dedicaron algunas palabras para otros juegos que se lanzarán en los pr'xomos meses como Dragon Ball FighterZ, del que han destacado que esta muy bien optimizado para poder jugar con un único Joy Con; FIFA 19, que está muy conseguido y con unos gráficos que pintan muy bien y los juegos Indie que han tenido una gran aceptación por parte del público.

Tras la conferencia, hemos tenido la oportunidad de probar algunos de los titulos que están por salir ny los aficionados a la Gran N que posean una Switch lo van a pasar en grande y quellos que todavía no la tengan en sus manos, próximamente tendrán una excusa perfecta para hacerlo.