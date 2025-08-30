Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo

La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.

Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.

ESP 47-31 BIH Uno de dos desde el tiro libre Nurkic. Muy fallones los bosnios.

ESP 47-30 BIH Arranca la segunda parte con un triple de Aldama. Nada ha cambiado.

ESP 44-30 BIH ¡Descansooooooo! España convence en este primer tiempo y se va con 14 puntos de ventaja a los vestuarios.

ESP 44-30 BIH Tripleeeeeee de Bosnia. Triple de Roberson.

ESP 44-27 BIH Juancho no falla desde el tiro libre. Dos puntos para él.

ESP 42-26 BIH Falta de Sima. Dos tiros libres.

ESP 42-26 BIH Falta en ataque de De Larrea, que no está teniendo sus mejores minutos.

ESP 42-26 BIH Varios errores desde el tiro libre de Bosnia. Van sumando de uno en uno.

ESP 42-25 BIH Anota un tiro libre Nurkic.