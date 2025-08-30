En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo
Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder ante los georgianos y hoy lucharán por la victoria para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.
Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.
ESP 47-31 BIH
Uno de dos desde el tiro libre Nurkic. Muy fallones los bosnios.
ESP 47-30 BIH
Arranca la segunda parte con un triple de Aldama. Nada ha cambiado.
ESP 44-30 BIH
¡Descansooooooo! España convence en este primer tiempo y se va con 14 puntos de ventaja a los vestuarios.
ESP 44-30 BIH
Tripleeeeeee de Bosnia. Triple de Roberson.
ESP 44-27 BIH
Juancho no falla desde el tiro libre. Dos puntos para él.
ESP 42-26 BIH
Falta de Sima. Dos tiros libres.
ESP 42-26 BIH
Falta en ataque de De Larrea, que no está teniendo sus mejores minutos.
ESP 42-26 BIH
Varios errores desde el tiro libre de Bosnia. Van sumando de uno en uno.
ESP 42-25 BIH
Anota un tiro libre Nurkic.
ESP 42-26 BIH
Problemas con la red de una canasta. Aprovechan los entrenadores para dar instrucciones.
- Cuenta atrás para que la Zona de Bajas Emisiones de Málaga empiece a multar
- Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos
- El PSOE denuncia que los vecinos de la Carretera de Cádiz conviven con plagas
- Pelayo Fernández, opción para la zaga malaguista
- El centro de ciberseguridad de Google en Málaga recuerda el primer virus de la historia y expone los disquetes originales
- La Junta suelta 350 ejemplares de pez fartet para recuperar la especie en la Desembocadura del Guadalhorce
- La Polonia de Balcerowski entra al Eurobasket con exhibición ante Doncic
- El final del mercado del Málaga CF salta por los aires tras la grave lesión de Pastor