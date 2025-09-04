Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo

La selección española de baloncesto cerrará este jueves ante Grecia (20:30 horas) su participación en la fase de grupos del Eurobasket aún sin los deberes de la clasificación para octavos de final hechos, objetivo que conseguirá si gana o si Georgia se impone a Bosnia-Herzegovina.

España, vigente campeona, tuvo en la cuarta jornada hasta dos posibilidades de colarse entre los dieciséis mejores que disputarán las eliminatorias en Riga, pero ninguna se concretó tras imponerse Bosnia-Herzegovina al cuadro heleno y perder los de Sergio Scariolo contra Italia en un duelo donde fueron por delante hasta el desenlace del tercer cuarto.

ESPAÑA - GRECIA (9-8) | 7:20 Anota los tiros libres Pradilla. Ha 'salvado' la acción el maño después de que se le resbalara el balón cuando estaba debajo el aro para finalizar.

ESPAÑA - GRECIA (7-6) | 8:00 Triple de Sloukas. Estaba totalmente solo tras el 2c1 sobre Anteto. Pero buena acción de Larry para responder.

ESPAÑA - GRECIA (5-3) | 8:50 Yusta responde al triple de Dorsey.

ESPAÑA - GRECIA (0-2) | 9:25 Gran acción de Parra de fuera hacia dentro finalizando con una 'bombita' con su zurda.

Empieza el partido ¡Empieza el partido! Primer ataque para Grecia, que pierde el balón.

Ya tenemos quintetos España empieza con Sergio De Larrea, Santi Yusta, Joel Parra, Santi Aldama y Jaime Pradilla. Grecia inicia con Kostas Sloukas, Tyler Dorsey, Kostas Papanikolau, Dimitrios Katsivelis y Giannis Antetokounmpo.

Los árbitros del partido Los árbitros del partido son Jorge Vázquez, el letón Martins Kozlovskis y el húngaro Peter Praksch.

Momento de las presentaciones y de los himnos Primero, es el turno de Grecia con 'Anteto' en cabeza; a continuación, es el turno de España, que sigue estando arropada en Chipre. Suenan los himnos nacionales.

Paso adelante Algunos jugadores tienen que dar un paso adelante respecto al partido ante Italia. En especial, los hermanos Hernangómez -Juancho y Willy- y Joel Parra.