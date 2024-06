Grimaldo: "No tengo rivalidad con Cucurella"

Alejandro Grimaldo llegó a la concentración de la Roja con la vitola de titular, aunque se ha encontrado como Marc Cucurella le ha quitado el sitio con grandes actuaciones, como la del partido ante Italia.

Grimaldo quiso matizar que "somos muy buenos amigos, tengo una buena relación con Cucurella, ha hecho dos grandes partidos y hemos demostrado que la posición de lateral izquierdo está muy bien ocupada".

El valenciano recalcó que "no tenemos rivalidad" y que principalmente "somos compañeros, intentamos sacar lo mejor de cada uno con una competencia muy sana, los dos queremos lo mejor para cada uno de nosotros y el míster decide". Grimaldo no se cansó de repetir que "nuestra relación es genial fuera del campo".

Sobre sus características, el ex del Benfica dijo que "Cucurella tiene un perfil más defensivo, también ha jugado de central izquierdo en el Chelea, mientras que yo soy más ofensivo, juego con línea de cinco en el Leverkusen y los dos podemos ayudar en diferentes fases del partido".

Grimaldo reconoció que su suplencia le cogió con el pie cambiado, "no lo esperaba cuando llegué aquí", aunque la ha digerido bien: "Si ganamos la Eurocopa, será de todos".

Sus amigos catalanes en cuartos

Para llevarse la Euro, el siguiente paso es vencer a Georgia en un duelo "a un todo o nada, no te puedes permitir ningún fallo, la presión es la misma por defender esta camiseta, pero en fase de grupos puedes solventar un error. Ahora no".

El lateral no piensa aún en un hipotético cruce con Alemania en los octavos de final y no se ha mandado mensajes con sus compañeros del Bayer Leverkusen. Eso sí, tiene claro que "si nos vemos en cuartos de final, luego quiero que se vayan para casa".

Grimaldo demostró su clase en el Albania - España / AP

Grimaldo también fue reivindicativo recordando que "hace un mes no éramos ni casi candidatos según la gente o la prensa y ahora somos favoritos. No queremos esta presión extra, no nos benefician. Queremos ganar la Eurocopa, jugamos con esta mentalidad, pero pensando paso a paso".

En la cima del fútbol

El ex blaugrana no ve muchas similitudes con la generación que ganó la Euro del 2008 apuntando que "ahora jugamos diferentes, con extremos más abiertos, entonces se jugaba más al tiki-taka".

A nivel personal, Grimaldo explicó que "esta es la temporada que estaba buscando, entrar en el foco mediático, estar en la selección, ganar títulos importantes con mi equipo. Quiero mantenerme en la cima y estar entre los mejores laterales del mundo".

Entre sus compañeros, Morata es quien más le ha llamado la atención: "Me ha sorprendido el nivel de jerarquíaa de Álvaro, un capitán increíble, sus charlas, consejos, cómo activa al grupo, no sé si es moderno o no, pero estoy muy contento con él".