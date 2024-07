¿Y Foden? Inglaterra echa de menos al mejor jugador de la Premier

Veinticuatro de los 26 convocados por Inglaterra juegan en la Premier League, la liga más potente y dura del planeta. Las excepciones son Jude Bellingham, que milita en el Real Madrid, y Harry Kane, vestido de rojo con el Bayern de Múnich. Entre esos 24 está el mejor jugador del campeonato inglés, pero aún no ha dado señales de vida.

De Phil Foden se supo que se marchó de la concentración de Alemania el 26 de junio para asistir al parto y conocer a su tercer hijo, y se dijo que volvió dos días después. Que estaba en la lista de Gareth Southgate y que juega con el dorsal 11. Su paso por los partidos deja apenas el rastro efímero de un caracol, que desaparece al momento, impropio para lo que se espera de un jugador de su categoría y de la temporada que ha cuajado en un City que conquistó la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubs y la Premier League por este orden.

Foden intenta un remate de chilena en el partido frente a Suiza. / Thanassis Stavrakis / Efe

"No he sido el mejor jugador de la Premier League como para venir aquí y no demostrarlo. Ese siempre ha sido mi objetivo, demostrarlo con la selección nacional", dijo Foden antes de los cuartos de final. Al menos reconoció que su aportación está distando mucho de la que desea dar. Y de la que se espera de él. El futbolista que mereció el reconocimiento con los 27 goles y las 12 asistencias que aportó al Manchester City, suma cero goles y cero asistencias en la Eurocopa en los seis partidos del torneo.

"Lo siento por Southgate", lamentaba, por el aluvión de ataques que recibía el entrenador, mientras los jugadores salían más o menos indemnes, como si no tuvieran responsabilidad alguna de sus actuaciones en el césped.

Foden firma en una camiseta el día antes de la semifinal ante Países Bajos. / Thanassis Stavrakis / Efe

El 47, solo un tatuaje

Solo el tatuaje con el 47 que luce en la nuca, cerca de la oreja derecha, remite al futbolista que viste de celeste en el City. El dorsal con el que desea crear su propia marca. Fue el primero que pudo escoger en su debut con el City y no quiso cambiarlo cuando Sergio Agüero se marchó y dejó libre la camiseta más emblemática.

"El 10 es un número muy importante en el club, pero tengo una predilección por el 47. Me gustaría crear mi propio legado. Es un número extraño que nadie más elegirá, así que espero que en los próximos años, cuando haya terminado, el 47 en el City sea recordado por Phil Foden", explicó. Grabado en su piel, ya no lo cambiará en el City. Pero había, además, otra razón que reforzaba la elección del futbolista de Stockport, población que pertenece al condado de Gran Manchester.

Foden supera a Verbruggen, pero Dumfries evitó el gol sobre la línea. / La Presse / AP

Cuando pudo elegir su primer número, solo el 47 tenía cierto significado para él. Es la edad en la que murió su abuelo Ronnie. "Yo era joven cuando lo perdimos. Recuerdo haber ido a Gales con él y algunos otros viajes. Mi padre dice que le encantaba jugar al fútbol conmigo", explicó. Ronnie también es el nombre de su primer hijo, que tiene cinco años. El segundo es True. Su novia Rebecca Cooke, tiene 22 años. Él tiene 24.

En la otra parte de la nuca, Foden luce una inscripción:"Sky is the limit" (El cielo es el límite). Un mensaje de autoayuda que perfectamente podría describir el avance de Inglaterra, tan trabajoso y tan increíblemente largo para lo poco que ha ofrecido. Tal vez el límite del equipo de los tres leones esté situado en Berlín,

El gol anulado por fuera de juego ante Eslovenia. / Georgi Licovski / Efe

Faltan líderes

Foden ha asumido las recriminaciones a su flojo papel aunque siente que va mejorando en cada partido. Southgate le ubicó en la izquierda en los tres primeros partidos y en los tres siguientes ha pasado al centro. Su cohabitación con Jude Bellingham rechinaba hasta que el técnico movió al madridista hacia la banda. Foden desea extender a la selección el mismo papel que desempeña en el City, ejerciendo de playmaker, interviniendo constantemente en la cadena de pases tan característica que identica al equipo de Guardiola. Bellingham juega a otra cosa.

Foden chuta en presencia de Gakpo y Schouten en la semifinal ante Países Bajos. / La Presse / AP

También echa de menos una mayor personalidad en el grupo, una de las plantillas más jóvenes. Once de los 26 tienen 25 años o menos. "Tiene que haber algunos líderes que se reúnan y encuentren una solución a por qué no está funcionando", decía tras los apuros vividos frente a Eslovaquia, cuando un gol de Bellingham en el minuto 95 forzó la prórroga.

No faltan esos líderes, con Harry Kane, el capitán (30 años); con Kyle Walker (34) y John Stones (30), sus compañeros del City; con el meta Jordan Pîckford (30). Aún no ha dado Inglaterra con la solución para soltarse. Y no le queda mucho tiempo.