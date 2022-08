Los conciertos en la Plaza de las Flores y del Obispo de la Free Soul Band y de Mr. Proper se había convertido ya en una de las tradiciones de la Feria de Málaga. Cientos de malagueños acudían cada día a las plazas para escuchar en directo a estos dos grupos que animaban las calles con sus versiones de míticas canciones de soul y pop. Sin embargo, este año el grupo malagueño Free Soul Band se llevó un jarro de agua fría al descubrir, por su cuenta y a tan solo una semana de comenzar la Feria, que no estaban incluidos en la programación.

Rafa Insausti, guitarrista veterano de la banda, explicó indignado a este periódico que nadie les había comunicado las modificaciones y tuvieron que enterarse al ver publicada la programación y comprobar que no estaban incluidos. «Cuando faltaban solo siete días, vimos el programa de la Feria y descubrimos que nos habíamos quedado fuera», explicó el guitarrista, que aseguró también que desde Free Soul Band lo que más les molesta es que no se les haya siquiera avisado y ahora no sepan a quién reclamar.

La única justificación que han hallado, tanto por parte de la Asociación de Hosteleros del Centro de Málaga Mahos, como de la concejala de fiestas, Teresa Porras, es que los hosteleros de la Plaza de las Flores, y a petición de algún local de la plaza, habían decidido que la Free Soul Band no actuase este año, puesto que «deseaban un cambio».

Desde la banda insistieron en que comprenden y respetan que se quisiese un cambio, «pero lo que no entendemos es que no se nos avisara de ello». Rafa señaló que, debido a la poca antelación con la que lo han descubierto, se han quedado sin posibilidad alguna de buscar una alternativa para poder tocar en la Feria. «El Ayuntamiento nos dice que ya es tarde para conseguir permisos y tampoco podemos tocar en cualquier local pues somos una banda grande de ocho personas», relató Rafa, que remarcó que se han sentido completamente abandonados por parte del Ayuntamiento.

«Somos ocho familias las que vivimos de esto y a las que han dejado en la calle sin ingresos», se lamentó el guitarrista. El grupo había rechazado otros muchos trabajos, en Huelva o en Cáceres, por estar en la Feria, la cual llevaban esperando dos largos años y para la que estaban ensayando desde principios de verano.

Desde 2007, la Free Soul Band era la encargada de animar con sus versiones la Plaza de las Flores durante los días de Feria, y este año habrían celebrado su decimocuarto aniversario como embajadores del funky malaguita. «No había año que no se llenase la plaza por completo. Se ponían a bailar hasta las señoras vestidas de flamenco. Integrábamos a mucha gente», rememoró Insausti, que aseguró que era motivo de gran orgullo para ellos el haber logrado que ese estilo de música haya tenido cabida en la Feria.

«Demostramos que la Feria y Málaga no es solo flamenco, sino que hay mucho más y que nosotros representamos a un colectivo muy grande de gente a la que le gusta esa música», destacó el guitarrista. «Ha sido una gran y triste sorpresa para nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que en junio el Grupo Mundo nos confirmó que contaban con nosotros. Pero, desde que lo anunciamos en redes, hemos recibido mucho apoyo y cariño por parte de nuestra comunidad».