Los vecinos la Plaza de la Constitución número 5 vuelven a protestar por los urinarios que se han colocado delante de su portal con motivo de la celebraciones de la feria de día en el centro histórico. Francisco, el presidente de la comunidad, no entiende porqué no atienden a sus quejas que ocurren año tras año: "Yo no sé la necesidad de poner en la plaza más emblemática, donde todo está más bonito, ahí unos baños horribles, podrían ponerlos (...) en algún sitio más escondido", defiende.

Los baños móviles que cada feria se colocan en el mismo lugar les ocasionan molestias durante todo el día, no solo de acceso a sus viviendas y de ruidos, sino también de malos olores: "Eso después de una semana huele tremendo porque además no está preparado", alerta Francisco. La comunidad sostiene que, ante las protestas, el ayuntamiento de la ciudad "no les contesta", que "hace caso omiso". Es por eso que justifica: "Está toda la comunidad indignada. Este tipo de cosas tienes que hacerlo en sitios donde haya infraestructura". El vecino de la Plaza de la Constitución defiende que "Si en una plaza no puedes mear, quiere decir que no puedes poner un bar de 1.000 metros cuadrados". Resalta que, al contrario que el centro, "el Real si que está preparado para eso".