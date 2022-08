Las pruebas de la batería y la guitarra eléctrica engañan sobre el inicio del concierto a los muchos y muchas que ya se arrejuntan en torno al escenario de la Plaza de la Constitución deseando poner ritmo a sus pies, pues sus manos y su boca ya cuentan con la espuma de sus cervezas. "Ya mismo hay que menear el esqueleto aquí", dice un hombre menudo, con una barba casi completamente blanca para quien la edad no es un condicionante para nada.

Esta mañana le toca el turno a 'Calle Botica', un grupo de música onubense que vuelve a la Feria de Málaga después de cuatro años sin tocar en sus calles. Juan Nicolás es uno de sus vocalistas: "Hace cuatro o cinco años estuvimos aquí y fue espectacular y a repetir. A ver si este año sudamos un poquito menos que la última vez". La banda tiene un cachondeo que se nota solo con sus palabras, pues aseguran tener "muchas ganas, llevamos desde el jueves y acabamos el lunes que viene sin parar". Y es que la banda realizará 16 conciertos durante estas dos semanas.

Aunque ya cuentan con un disco de canciones propias, esta feria tocarán sobre todo versiones de las canciones "de toda la vida": "Tenemos dos discos en el mercado, uno de canciones nuestras y otro de versiones, pero al final lo que la gente te pide son versiones para bailar (...). Peret, Andy y Lucas, C. Tangana, Marc Anthony, Manuel Carrasco, un poquito de todo".

Pocos minutos después es cuando la marcha comienza de verdad. Los cuatro miembros de la banda desatan a los asistentes con una versión de 'Chiquilla' aún más rompedora y cañera que el grupo que la compuso, Seguridad Social. "Esta la grabamos en 2013 cuando llevaba 1.000 borracheras menos encima", reivindica uno de los vocalistas.

Mientras tanto, dejando la Plaza de la Constitución atrás y dando la bienvenida a la calle Larios, comienza su actuación el Coro Aguamarina. Son en torno a 16 mujeres las que lo componen, todas ellas ataviadas con trajes de flamenca rojos, amarillos, verdes y morados, en los que no faltan los lunares. "Ámonos", se arranca Tere, la coordinadora de la agrupación, que entona: "Me he comprado pa´ la feria un traje pa´ estrenar".

Las rumbas y sevillanas son su especialidad, aunque lo que les gusta es que la gente cante con ellas las canciones más míticas: "A mi me gustan mucho las canciones que se sepa el público para que las canten con nosotras. Por ejemplo Raya Real, Los marismeños, Alaska. Nos gustan esas canciones alegres".

Después de dos años de pandemia, tenían mucha ilusión por subirse al escenario de nuevo: "Estuvimos anoche en la feria y ahora aquí. La verdad que hay mucho ambiente y está muy bien, la gente con muchas ganas de coger la feria". Defienden que después de estar todos estos meses ensayando, "subirte al escenario es algo especial". Y es que desde luego el sitio acompaña a las cantaoras: Una estampa que queda enmarcada por detrás por la torre del reloj de La Manquita.

Justo detrás de ellas, actúa otro coro con las mismas ganas de marcha, que alertan nerviosas: "Ya nos toca". La que lo dice es Carmen, quien lidera al grupo 'Amigos del Compás', compuesto por una decena de mujeres y el guitarrista y compositor Jesús Muñoz. "Nos gusta mucho cantar, algunas sabemos más, otras menos o regular (...). Echamos nuestro ratito. Somos personas mayores de 55 años, entonces eso también nos ayuda a que las más mayores que se distraigan, que salgan y se vistan (de gitana), como Cuqui".

"Esta es la niña del coro, 86 años, que canta estupendamente", dicen todas sus compañeras abrazando a una malagueña que no puede tener más vitalidad. Arropadas con mantones de manila, hoy van a tocar rumbas y sevillanas "porque es la feria": "La gente es lo que quiere, bailar, movimiento, canciones rápidas", detalla Carmen.

Pop y Rock en la Plaza del Obispo

Otro de los lugares emblemáticos de la capital que cuenta con ambientación musical esta semana de celebración es la Plaza del Obispo. Esta tarde le toca el turno a la banda malagueña 'Mr Proper', quienes se venden como "jóvenes promesas", según dicen, "más que nada por lo de jóvenes".

Andrés es el vocalista, aunque el grupo cuenta con un bajo, una batería y dos guitarras: "Hacemos canciones de otros grupos. Nos gustan la primera vez que las cantamos, luego ya les coges manía". Compara las versiones con las relaciones de amor: "Como esos romances que acaban, que al principio está muy bonito el lunar y luego te das cuenta de que es una verruga, algo así". Sin embargo, y aunque ya la hayan cantado cientos de veces, uno de sus temas favoritos es 'Insurrección' de la banda de Manolo Garcia, El Último de la Fila.

Aunque el grupo nació sin muchas expectativas, pues pensaban que iban a ser "flor de un día", ya llevan desde 2015 dando conciertos en el centro histórico durante la semana de feria: "Pensábamos que iba a ser flor de un día pero resulto que fue bien y estamos hasta ahora con la única excepción de la pandemia".