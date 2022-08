La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI) han lamentando tener cerrada la caseta que tienen en el recinto ferial del Real Cortijo de Torres durante la Feria de Málaga, después de que la Policía Local procediera a ello por vender alcohol a menores.

"Por un solo error de una voluntaria no podemos abrir, la engañaron dos menores que parecían mayores de edad --el error fue no pedir el DNI, no somos profesionales de la hostelería, sólo voluntarios--", ha explicado en redes sociales, precisando que este miércoles por la tarde se reabrirá. Así, han insistido en que "por supuesto, ni nos hace falta, ni por nada del mundo venderíamos alcohol a menores adrede".

Así, consideran que "es justo el castigo y lo asumimos, los errores se pagan" y han recordado que se trata de una caseta "familiar y donde la gente disfruta de un buen ambiente" y que "persigue varios fines sociales".

En la publicación en redes han señalado que "está costando mucho trabajo salir adelante después de estos dos años de pandemia, y esto es una barrera más".

Han recordado que se trata de una caseta "familiar, siempre llena, y donde la gente disfruta de un buen ambiente, buena comida y buenos precios", incidiendo en que "persigue varios fines sociales: conseguir fondos para nuestra labor en el hospital con los niños, y ha ayudado a muchas familias".

Además, continua la publicación, "pudimos hacer un Camino De Santiago con ellos y construir unas cámaras de trasplante tanto con los beneficios de la caseta como de las cientos de verbenas solidarias en los últimos años".

"No nos regalan nada, se consigue con el esfuerzo de nuestro voluntariado, sin perder nunca nuestra labor más importante que es en el hospital", han apostillado.

Por otro lado, han precisado que son "la única caseta que da comida a la población celíaca, con productos sin gluten y estamos en la Red Málaga sin gluten, creando dos cocinas distintas en la misma caseta, con el gasto y esfuerzo de personal que ello conlleva".

"Pensábamos que después de 29 años haciendo nuestra labor, merecíamos un aviso antes de la denuncia por parte de la policía", lamentando "otro error más grave: pensar en la buena voluntad".

No obstante, consideran que "es justo el castigo y lo asumimos, los errores se pagan, aunque no seamos profesionales de la hostelería. Esta muy bien que controlen a todas las casetas por igual".

Por otro lado, también han tenido palabras de ánimo para la voluntaria que "está destrozada y arrepentida por su equivocación". Además, han dado las gracias por "los mensajes positivos recibidos. "Muchísimas gracias por vuestra solidaridad y confianza", han señalado.

Por último, han tenido palabras para el "equipo de voluntariado y a los padres y madres que siempre están ayudando, y como siempre seguimos con nuestro lema más que nunca: 'Sonrisas por bandera'".