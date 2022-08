“Cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás, pero ahora que no lo tengo me llaman Tomás na’ más”. Lolita Flores arrasó en 2001 con esta canción proclamando a los cuatro vientos el dogma del feriante. El estribillo de aquella rumba, incluido en su disco 'Lola, Lolita, Lola', aún suena repetitivamente en los altavoces de algunas casetas de la Feria de Málaga como un mantra que induce a todo el que pise el Real de Cortijo de Torres o el centro ganas de pasarlo bien. Pero también te recuerda que en cualquier momento puedes pasar de Don Tomás a Tomás na’ más si no controlas bien tu bolsillo.