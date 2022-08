Con la llegada de la Feria de Málaga todo el mundo quiere disfrutar de su momento de música y fiesta, pero no para todos es igual de fácil conseguirlo. Las personas con alguna discapacidad se enfrentan a numerosos obstáculos para poder disfrutar de los diferentes escenarios en los que se desarrollan estas fiestas.

El Ayuntamiento de Málaga y diferentes asociaciones de la ciudad ponen a disposición de las personas con discapacidad algunos servicios para hacer de la Feria de Málaga, una feria más accesible a todos.

Marina Vázquez, responsable de marketing de Eurodiscap, explica que las personas con movilidad reducida que vayan a la Feria de Málaga cuentan con dos puntos móviles de servicio de préstamo gratuito de material adaptado para facilitar su movilidad. Estos puntos se sitúan tanto en las fiestas que se celebran en el Centro Histórico como en el Real del Cortijo de Torres. El punto móvil del Centro Histórico se encuentra en la Plaza de la Marina junto a la oficina de información turística, desde las 10.30 a las 17.00 horas. En el Real puede encontrarse en la entrada principal en la avenida de Las Malagueñas del Real en el Cortijo de Torres desde las 20.30 a las 1.30 horas.

Por cada punto hay dos voluntarios de la asociación Eurodiscap. Los dos puntos móviles están dotados con 13 scooters tipo Colibrí, dos scooters de ancho especial, una scooter grande para posibles incidencias, cuatro sillas de ruedas manuales, dos andadores y seis muletas/bastones, afirma Vázquez.

Asimismo, el Cortijo de Torres dispone de 57 casetas con aseos adaptados y dos grandes aseos públicos en el exterior para personas con movilidad reducida. Para su fácil reconocimiento, la información de Feria incorpora un plano del Recinto Ferial Cortijo de Torres especificando la situación. El Real de la Feria dispone también de un cajero automático adaptado y el Centro de Exhibiciones Ecuestres reserva un espacio exclusivamente para personas con movilidad reducida.

Como cada año, se ha apostado por el mantenimiento de los aparcamientos para personas con movilidad reducida. Estas personas cuentan con 110 plazas de aparcamiento ubicadas en los aparcamientos del Palacio de Ferias.

En el caso de las personas sordas, el pregón inaugural y el programa general de la Feria se han adaptado mediante la lengua de signos. "Tanto el pregón como el programa de la feria se ha adaptado al lenguaje de signos porque es un servicio municipal", aseguran desde la Sociedad Federada de personas sordas en Málaga.

Sin embargo, la Sociedad Federada de personas sordas en Málaga denuncia que el resto de las actividades municipales y los servicios de emergencia de la Feria no son accesibles. "Las personas sordas no pueden acceder con libertad a las actividades que se desarrollan en la Feria ya que tienen que solicitar con varios días de antelación el servicio de interprete. En el momento en el que hay que solicitar con anterioridad el recurso hace que este ya no sea totalmente accesible", afirman.

Para paliar esta falta de adaptación, la propia entidad organiza su "propia feria". "Recibimos a muchos turistas sordos de otras comunidades de España y de otros países y, al ser la feria de Málaga, desde nuestra entidad organizamos nuestra particular feria más adaptada, más accesible e inclusiva".

Mucho que aprender

En la feria de San Pedro de Alcántara o la de Córdoba la fiesta y la música paró durante unas horas para que niños con autismo pudieran disfrutar. La Feria de Málaga no ha tomado ejemplo de ello dejando fuera de la feria a muchas personas con autismo. "En ocasiones nos hemos reunido algunas asociaciones de autismo para abordar este tema pero no ha habido tiempo material por parte del ayuntamiento para volver a analizar este punto tras la pandemia", aseveran desde la Fundación Autismo Sur.

Tatiana Luis, fundadora de Autismo en Positivo, afirma que hay algunas medidas que se pueden tomar para hacer accesible la feria a las personas con autismo como reducir la contaminación lumínica con tramos horarios en los que haya menos luces o dejar un acceso preferente en algunas colas de las atracciones de la Feria como ya se hizo también en la Feria de Córdoba. "Las personas con autismo no entienden la mecánica de lo que es esperar una cola lo que acaba generándoles ansiedad o una crisis que le impiden disfrutar del día. Dejar que estos niños puedan tener un acceso prioritario sería una forma muy sencilla de permitir disfrutar a estos menores", detalla.

Asimismo, Luis asegura que otra medida útil sería proveer información de manera visual con pictogramas como, por ejemplo, la agenda con actividades, indicaciones de donde se encuentran los baños o en que consisten las atracciones.

"El hecho de tomar estas medidas es importante para que las personas con autismo o cualquier otro desajuste sensorial tengan la capacidad de elegir si quieren o no acudir a la feria. Así como la feria es accesible para personas con movilidad reducida debe ser accesible desde un punto de vista cognitivo", destaca la Fundación Autismo Sur.