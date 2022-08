¿Qué pasa en el Centro de Málaga cuando a las seis se acaba la Feria?

Con las manos elevadas a la altura del cielo y vibrando al ritmo de la música, el cuerpo de mucho de los presentes en la plaza de San Pedro de Alcántara empiezan a experimentar un sinfín de emociones: los pelos de los brazos se van erizando uno a uno, el ritmo del corazón aumenta, la temperatura del cuerpo baja, la respiración se acelera. Pero el hormigueo o escalofrío no ocurre hasta que David Rubio, el cantante de Radio80 Málaga, canta al compás de su bajista y batería: “I want to break free, I want to break free”.

Y es que la música es un lenguaje universal, sobre todo en feria. Radio80 Málaga ha sido un descubrimiento para muchos y han sorprendido muy gratamente a todos los que se van acercando, combatiendo el calor con el ritmo pop-rock de todos los tiempos. Y, además, tocando de corazón y animando a un público poco exigente, pero, que al llevar un vaso de más de Cartojal, no les da miedo mostrar sus emociones. El ambiente que se respira es mágico, y los malagueños y visitantes cantan y bailan sin ser conscientes de que el tiempo se le echa encima y que la música desaparecerá en 25 minutos. No es la única zona que se viste de colores y de música. En la calle Larios, mientras de fondo suenan los cantos de los platillos, castañuelas y panderetas, dos señoras intentan abrirse paso entre la multitud para llegar, sin éxito, a ver un poco de la fiesta de los verdiales con la Panda de Moclinejo. Es imposible sacarse algo de los bolsillos y el culpable es el festivo local con el que cuenta este viernes la capital de la Costa del Sol. Pero toda esta algarabía, alegría y frenesí terminará en breve con el desfile y coreografía de barredoras y cubas. Ya que a partir de las 19:00, los equipos de limpieza y cuerpos de seguridad intentarán poner orden por todos los recovecos de las calles del Centro de Málaga para evitar que otro tipo de visitante, ajeno a la feria, tenga que esquivar los charcos malolientes de alcohol y orina, los vasos de plástico de todos los tamaños, la multitud de basura, o simplemente, para no quedarse pegados al suelo como mosquitos en un papel atrapamoscas. Las 18:38 como pistoletazo de salida. Las calles empiezan poco a poco a desprenderse de esas flores de plástico en el pelo, los cánticos y los abanicos de diversos colores. “¿Y si cogemos un taxi hasta el Real?” se cuestiona un grupo de cinco jóvenes que han quedado rezagados de la estampida de gente. Mientras debaten si tienen o no sustentos económicos suficientes como para seguir con la juerga, los servicios de limpieza están listo para abrirse paso en la calle más emblemática de la ciudad. Cumplir el horario Cumpliendo con el horario establecido, bajo la característica portada roja repleta de biznagas, se empiezan a ver los primeros policías locales salvaguardando a los recolectores pequeños. "Apártese por favor" o "por aquí no puede pasar", se han visto forzados a repetir de vez en cuando los cuerpos de seguridad. Detrás de ellos, se encontraba el resto de dispositivos. En fila india. Unos al volante. Otros a pie empujando los carros y escobones. Pero todos en sintonía. Se abren paso entre la multitud. Más bien, entre los ruidosos personajes que se resisten abandonar el centro de la ciudad, pese a que son casi las siete y cuarto de la tarde y la juerga les espera en otros escenarios como el Real. Cómo se vive la Feria de Málaga en una caseta del Centro Histórico Una vez llegados a la plaza de la Constitución, y mientras los técnicos de sonido también recogen los bártulos del escenario principal, una decena de empleados del servicio de limpieza ya trabajan en pleno rendimiento. Unos se ocupan de volcar las basuras vestidas de rosa Cartojal en los camiones. Otros van apilando la basura con escobones y palas. Un quinto hace lo propio de un camión barredor. Lo mismo sucede con el camión cisterna. A toda máquina. Porque no hay que dejar ni una baldosa con suciedad para el sábado. El último día para disfrutar de estas fiestas en el centro hasta el año que viene.