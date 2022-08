Acabada la fiesta, toca hacer balance. El Ayuntamiento de Málaga se ha apresurado a resumir en cifras este mismo domingo la recién finalizada Feria de Málaga 2022. Una edición dos años esperada tras el parón al que obligó la pandemia del coronavirus durante los veranos de 2020 y 2021. Movilidad, limpieza, seguridad, programación musical y deportiva... el consistorio desglosa estos últimos ocho días de fiesta en la ciudad, que han sido calificados por el propio alcalde Francisco de la Torre como un "éxito rotundo".

Los autobuses de la EMT han registrado casi 1,5 millones de desplazamientos, un incremento del 7% con respecto al año 2019 y los mismos días de funcionamiento (de sábado a sábado), ya que la Feria de este año ha durado dos días menos. Cabe destacar el número de viajeros registrados el primer sábado, día 13, 191.110; y el domingo, día 14, 161.830. Es un 13% y un 32% más, respectivamente, que los mismos días de la Feria celebrada en 2019.

Estos datos confirman, asegura la nota municipal, "la apuesta de los malagueños por el transporte público como modo de desplazamiento mayoritario a la hora de acudir a la Feria", ya que se registra incremento de viajeros cada año de forma progresiva desde hace más de una década. Aún así, durante toda la semana no han sido pocas las críticas de usuarios y de algunos grupos políticos municipales al plan de movilidad municipal, así como al precio único de la línea que ha conectado el Centro con el Cortijo de Torres.

En estos días se ha puesto a disposición de los ciudadanos la flota completa de la EMT, compuesta por 300 autobuses adaptados a personas con movilidad reducida y con las últimas tecnologías. Con carácter previo, se contrataron un total de 70 conductores nuevos para trabajar en Feria, procedentes de una bolsa de trabajo temporal creada meses atrás, en previsión del volumen que podía adquirir este año la Feria. Es decir, se ha incrementado un 10% el número de conductores de la EMT para dar los servicios de Feria este año.

Además, al servicio habitual de transporte colectivo durante el día, se han sumado 17 líneas especiales desde las 20.00 horas, así como la línea F durante el día y la noche (24h de funcionamiento ininterrumpido desde el mediodía del sábado 13 hasta la mañana de hoy, domingo 21). El refuerzo de líneas nocturnas ha supuesto incrementar un 25% los servicios disponibles con respecto a un día normal.

El incremento de viajeros se ha producido tanto en las líneas de día al Real como en las nocturnas. En especial, destaca el notable incremento de la línea F, que une el centro con el Real las 24 horas del día. Este año ha superado los 170.000 viajeros, frente a los algo más de 100.000 viajeros que registró en el año 2019.

Otro dato importante ha sido el uso del pago con tarjeta bancaria (física y móvil) VISA y MasterCard, recientemente implantado por la EMT. En este sentido, en el transcurso de la Feria se han alcanzado los 118.000 pagos con tarjeta, tanto en la Feria de día como la de noche.

En materia de seguridad, al igual que en años anteriores, se han extremado las medidas de control con respecto a la prevención de actividades delictivas y control de objetos peligrosos, así como la venta de alcohol a menores, venta de bebidas sin autorización y venta ambulante. En relación a las inspecciones en establecimientos y locales, se ha vigilado el cumplimiento de la normativa específica, así como que se ciñan a lo estipulado en el bando de Feria. Y, como novedad, esta edición de la Feria ha contado con protocolo de actuación entre Policía Local y Nacional ante la alarma social generada por agresiones con objetos punzantes susceptibles de tratarse de sumisión química. En este sentido, han sido dos las denuncias que se han producido, y tras los reconocimientos médicos pertinentes ninguna de ellas ha sido confirmada; asimismo, se han realizado, en colaboración con la Policía Nacional, un total de 10 intervenciones en relación a presuntos intentos de sumisión química con resultado negativo en todos los casos.

En cuanto a la vigilancia del tráfico para fomentar la seguridad vial, se han llevado a cabo un total de 1.499 intervenciones por parte del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, a raíz de los cuales en 36 casos los conductores han dado positivo por alcoholemia, además de otros 16 que han dado positivo por drogas y/o sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Este año se ha intervenido en 181 riñas y se ha denunciado a 221 personas por hacer sus necesidades en la vía pública, 247 por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas alcohólicas, 41 menores por consumo de alcohol y 8 por ejercer labores de ordenación y aparcamiento de vehículos sin autorización. Además, fruto de la puesta en marcha del protocolo especial ante posibles agresiones leves con objetos punzantes, se han realizado un total de 3.128 cacheos preventivos con resultado negativo, interviniéndose 2 objetos punzantes.

Asimismo, se han realizado un total de 1.002 actuaciones por decomiso que han supuesto la intervención de 1.717 unidades entre sustancias estupefacientes, bebidas y tabaco, así como diferentes objetos e instrumentos, entre otros. Concretamente, se han intervenido 367 unidades de sustancias estupefacientes, en la mayoría de los casos hachís; 321 unidades de bebidas; y 96 cajetillas de tabaco.

En lo que respecta a armas, agentes de Policía Local han decomisado 12 armas blancas, 4 armas prohibidas y 2 objetos punzantes. Por otra parte, se han practicado 6 detenciones por 6 presuntos abusos sexuales.

Se ha realizado un total de 852 intervenciones en establecimientos públicos o casetas, y se han impuesto un total de 189 denuncias a establecimientos, destacando que 31 han sido por suministrar bebidas alcohólicas o permitir su consumo a menores, 50 por permitir el consumo de bebidas en recipientes de cristal fuera del establecimiento; otras 9 por carecer de permiso de música, 5 tras apreciarse que tenían barras de alcance no autorizadas, y 17 por no ocupar el 50% de la superficie de la caseta con mesas y sillas, entre otras. En este sentido, se han dictado 8 decretos de cierre cautelar a establecimientos: 6 cierres de 48 horas por venta y/o consumo de alcohol a menores todos en el Real del Cortijo de Torres. Uno de ellos por obras no autorizadas también en el real. También se ha cerrado durante 24 horas un establecimiento de centro histórico por incumplir el apercibimiento por extender bebidas al exterior fuera de su zona. Y, por otra parte, se ha producido un desalojo de una caseta en el Real por superar el aforo permitido.

En total, la Policía Local ha realizado 15.104 servicios dedicados a la Feria, con una media cercana a los 1.700 diarios (1.679) desde la noche del 12 de agosto al sábado 20 de agosto, entre ellos 420 auxilios a personas. El 092 ha atendido 4.328 llamadas.

Hay que destacar, entre otras, actuaciones conjuntas con Policía Nacional como la detención de un individuo que tenía varias cámaras para grabar a personas miccionando.

Además de todo el grueso de policías locales pertenecientes a las distintas unidades territoriales, han continuado prestando sus servicios en materia de seguridad por octavo año el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad Canina. A ellos se les suman otros grupos como el Grupo de Investigación y Protección (GIP), el Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA) o el citado Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA).

En lo referente al paseo de caballos se han realizado hasta el momento un total de 371 intervenciones y 152 controles del paseo de caballos en el recinto ferial. Se han producido un total de 32 denuncias por diferentes causas, como carecer del seguro de responsabilidad civil, salirse del circuito establecido para el paseo, no presentar la tarjeta sanitaria del animal o no ir vestidos de la forma tradicional, entre otras. El trabajo de los policías locales pertenecientes a la Unidad de Caballería de la Policía Local de Málaga junto con la Unidad de Caballería de Policía Nacional ha hecho posible que por quinto año consecutivo el cumplimiento de la normativa específica haya sido ejemplar, siendo ésta respetada por la práctica totalidad de caballistas.

Por su parte, los servicios de Protección Civil han atendido un total de 205 avisos, y ha realizado 174 asistencias de diversa naturaleza, destacando la localización de 4 menores perdidos.

Movilidad en la Feria

En la Feria 2022 se ha organizado un dispositivo especial para el servicio de taxis y las paradas de los mismos, que ha recibido también críticas por la falta de seguridad durante los días (y noches) de fiesta en el Real. Para atender a la demanda de este servicio durante las jornadas de la Feria, el Ayuntamiento ha mantenido la supresión de turnos y descanso obligatorio iniciada el 1 de julio, lo que ha permitido tener toda la flota dispuesta para dar mejor servicio a los ciudadanos. De las dos paradas de taxis establecidas en el Real de la Feria, la situada en la parte norte (Avda. Ortega y Gasset), ha tenido que ser ampliada en horario de funcionamiento ante la alta demanda de usuarios.

En cuanto al tráfico, ha habido normalidad en los desplazamientos a la Feria de Málaga. Asimismo, los cortes de tráfico y los filtros establecidos han permitido el correcto funcionamiento del eje reservado al transporte público para autobuses urbanos y taxis en camino San Rafael y en Ortega y Gasset, así como la movilidad en el interior de las barriadas situadas en el entorno del recinto ferial. Los accesos al Centro se han habilitado de acuerdo a los horarios de entrada y salida en función de la presencia de personas para garantizar la seguridad vial.

Respecto a la ocupación de los aparcamientos en el Centro Histórico, éstos han registrado un incremento respecto a la Feria del año 2019 del 14,4%. La red de aparcamientos municipales situados en el Centro y su entorno ha ofrecido un total de 5.106 plazas distribuidas en diversos aparcamientos.

Por su parte, en el Real en Cortijo de Torres, la oferta de zonas de estacionamiento ha alcanzado unas 7.300 plazas, en distintos espacios en el entorno del recinto ferial, que han registrado un aumento de ocupación con respecto a la última Feria del 12,8%.

Limpieza en Feria: más basura recogida que en 2019

La empresa de limpieza de Málaga, Limasam, concluye la Feria 2022 con un incremento global del 7,84% más de toneladas de basura recogidas respecto a la registrada el año 2018 (el año 2019 duró 10 días, por lo que los datos no son comparables). Las cifras han sido obtenidas a partir de los datos reales de recogida desde el primer día de la Feria hasta las primeras horas del domingo 21 de agosto. En el Cortijo de Torres se han recogido 375 toneladas de basura lo que representa un incremento del 19,38%. Por su parte, en el centro histórico la subida ha sido del 2.83% En este espacio se han recogido específicamente como extraordinario de Feria 112 toneladas, ya que la cifra total de este espacio de la ciudad ha alcanzado durante estos días las 745 toneladas, de las que 633 corresponden a la recogida habitual. La suma global de ambos espacio ha sido de 1.121 toneladas.

Como novedad, este año se ha realizado una recogida puerta a puerta de papel y cartón en Cortijo de Torres con un total de 1.500 kg recogidos. Asimismo, se ha habilitado una superficie en calle Beatas para la recogida de residuos y se ha instalado un autocompactador para reducir el número de contenedores situados en las calles del centro histórico. Cabe destacar que en el recinto ferial se ha producido estos días un incremento del 17,13% en las toneladas de residuos recogidos mientras que en el Centro Histórico la subida ha sido del 4,47%.

Por otra parte, durante esta semana, se han distribuido 3.520 unidades de papeleras de cartón y 1.145 papeleras de 50 litros de capacidad y 60 unidades de papeleras de 120 litros. Limasam está trabajando 24 horas diarias durante la Feria: ha reforzado su actividad incorporando a su servicio 172 puestos de trabajo, lo que suma un total de 324 operarios y 82 vehículos. Entre el 22 y el 26 de agosto se mantendrá el dispositivo de limpieza para cubrir el desmontaje de las instalaciones de la Feria. Para atender dicha demanda, se contará con 25 operarios, un vehículo recolector, 3 vehículos baldeadores y tres vehículos de apoyo; además de los servicios habituales.

La Feria, en cifras turísticas y en las redes sociales

Las oficinas y puntos de información turística de la ciudad de Málaga han atendido entre el viernes 12 y el sábado 20 de agosto a un total de 29.047 visitantes, 14.816 de ellos de procedencia internacional (51%) y 14.231, nacional (49%). Estos datos totales suponen un 29% más si se comparan con los mismos días, del primer viernes de Feria hasta el sábado, del año 2019.

Por mercados, en el internacional lidera el francés, seguido de los visitantes de Reino Unido y de Italia. En cuanto a la procedencia del mercado nacional, destaca claramente Madrid, seguido de los visitantes procedentes de Cataluña y País Vasco.

Las principales consultas son relativas a información sobre monumentos y museos de la ciudad, así como para la petición de planos turísticos; éstas suponen el 27% de las consultas. Pablo Picasso y la oferta turística en torno a su figura acaparan el 8% del total de consultas. El 7% demanda información específica sobre la Feria y un 6% la solicita sobre los distintos transportes disponibles en la ciudad.

En esta edición de la Feria, se ha contado con puntos turísticos en la estación María Zambrano, en la Terminal 3 del aeropuerto, la Oficina de la Plaza de la Marina y la Alcazaba.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo, ha puesto en marcha para la Feria de agosto un dispositivo especial de refuerzo para hacer frente al aumento de la demanda informativa que se produce en estos días debido a la gran afluencia de visitantes. En concreto, el Área de Turismo ha puesto a disposición de los interesados 125.000 unidades de material informativo destinado tanto a la capital como al resto de la provincia.

En cuanto a cruceros, un total de tres buques han hecho escala en el Puerto de Málaga durante la Feria de Agosto, con cerca de 9.000 pasajeros en ellos.

Por otro lado, y según datos ofrecidos por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) para Málaga capital, el primer fin de semana de Feria ha finalizado con un 93% de ocupación. Durante esta semana la ocupación media se sitúa en el 88% y en este último fin de semana apuntan a que ha habido establecimientos han completado sus plazas hoteleras.

Las publicaciones en redes sociales de la Feria de Málaga han alcanzado casi 3 millones de impresiones y han generado cerca de 95.000 interacciones. En el apartado de las redes sociales, las más de 1.226 publicaciones, realizadas entre Facebook, Twitter e Instagram, han generado alrededor de 94.569 interacciones (reacciones, comentarios, compartidos, retweets, menciones, me gusta, clics a la web, etc.) y un total de 2.967.185 impresiones.

En lo referente al crecimiento de la comunidad de estos perfiles, se han producido aumentos con respecto a la feria de 2019: un 8,04% en Facebook, un 21,92% en Twitter y un 84,65% en Instagram, siendo significativo el crecimiento de este último, que coincide con el auge de esta red social año tras año. En total, la comunidad de la Feria de Málaga en los perfiles sociales se ha incrementado en un 22,45% con respecto a la Feria de 2019, llegando a los 33.579 usuarios.

De las más de 94.569 interacciones, 1.463 han sido de tipo “comentario o mensaje privado”, es decir, interacciones en las que los perfiles oficiales de la Feria han contestado dudas, canalizado quejas, solucionado inquietudes, etc., a malagueños y visitantes. También se ha respondido a una gran cantidad de mensajes privados en la red social Instagram.

La página oficial de Facebook de la Feria de Málaga ha obtenido un alcance de 941.329 usuarios únicos, 66.579 interacciones en las publicaciones (15.730 reacciones + 831 comentarios + 3.094 compartidos + 46.924 clics) y 1.039.070 impresiones. Los vídeos colgados en esta página de Facebook han sido reproducidos 16.677 veces. El perfil oficial de Instagram de la Feria de Málaga ha obtenido un alcance de 246.847 usuarios únicos, 16.008 interacciones en las publicaciones (14.844 “Me gusta” + 368 comentarios + 796 “Guardados”), 418.933 impresiones, 3.064 clics en el enlace de la ‘bio’ y 47.554 visitas al perfil. Hay que destacar como novedad este año el mayor uso de las “historias” de Instagram, ya que desde el perfil oficial de Instagram de la Feria de Málaga se han publicado un total de 257 historias que han alcanzado a 302.923 usuarios y han tenido un total de 635.414 impresiones. Por último, el perfil oficial de Twitter de la Feria de Málaga ha obtenido un total de 754.591 impresiones, 11.982 interacciones (4.089 Me gusta + 991 Retweets + 264 Respuestas + 118 citas + 2.844 clics en los enlaces publicados + 3.676 clics el perfil) y 4.046 menciones.

La red social preferida por los usuarios sigue siendo Facebook, aunque Instagram ya se encuentra prácticamente al mismo nivel y es cada vez más usada por los que quieren seguir la Feria de Málaga a través de las redes sociales.

Este año, por cuarta vez, el cartel anunciador de la Feria de Málaga ha sido elegido mediante votación popular a través de Internet. La obra ganadora, ‘La mar de Feria’, recibió el 36,48% de los votos populares (3.254 votos). Durante los días en los que estuvo abierto el periodo de votación, se llegaron a emitir 8.921 votos.