El martes de la Feria de Málaga se vive con mucha intensidad al coincidir con un festivo nacional como es la Asunción de la Virgen. Los malagueños y visitantes aprovechan la oportunidad para acercarse a la Feria del Centro y al Real del Cortijo de Torres. La Feria ha sufrido una metamorfosis en los últimos años, ya que, anteriormente no se concebía ir al Real de día porque no existía. Ahora conviven dos recintos feriales diferentes y complementarios. Pero también ha cambiado la Feria del Centro, que hace más de una década era muy criticada y ahora está "todo está muy limpio" y hay "mucha vigilancia", comentan los malagueños.

El turismo suele llenar las principales calles de la ciudad durante estos días, y algunos afirman que "prefieren quedarse en el Centro para, a la vez de estar en Feria, disfrutar de las zonas emblemáticas de Málaga". Cuando pasan las 14.00 horas, en el Centro de Málaga no cabe un alfiler y la plaza de la Constitución es el nexo de unión para los malagueños. El Cartojal, con sus típicos vasos rosas y el abanico, no faltan en la mano una persona de cada grupo, que es quien que va repartiendo a los demás. Juan (26 años) asegura que "venir al Centro durante la Feria de día es mejor porque es más tradicional". Los verdiales inundan la calle Marqués de Larios y algunos lo agradecen. "Para mí la Feria es esto, lo que hay en el Real lo puedes ver en cualquier ciudad", expresa Lucía (24 años).

Cambio en el Centro

Agentes de la Policía Local en la calle explicaban a La Opinión que "se nota el cambio y el traslado de la gente al Cortijo de Torres". En los primeros días de Feria, en el Centro "no ha habido altercados y está todo muy tranquilo. Las personas que van excedidas de alcohol ya no llenan ni ensucian las calles porque prefieren irse al Real". Además, asegura que "todavía no ha habido problemas de venta de alcohol a menores". Esta percepción es compartida por muchos de los que disfrutan de la Feria del Centro, como Rubén (34 años), que declara que "en general hay muy buen ambiente y que cada día va a un sitio".

Opiniones hay de todo tipo, y otros más jóvenes lo tienen claro y afirman que "el Centro es para gente mayor" y aseguran que a ellos "les interesan otras cosas". Las quejas sobre el Cortijo de Torres se centran en las altas temperaturas, la lejanía del recinto, el olor que desprenden los animales y el tipo de fiesta que ofrece. "Ayer le di una oportunidad al Cortijo de Torres de día y lo pasé fatal. Hacía mucho calor y olía mal", argumenta Carolina (32 años). Las generaciones que se encuentran entre los 45 y 55 años recuerdan la Feria del Centro de "su época" y la relatan como "algo inolvidable": "Esto ya no es lo que era, pero este año estoy muy contenta con la organización del Centro estos días. Los conciertos están muy bien, todo muy limpio (no como años atrás) y no hay tanto desfase. Hay que mantener las dos opciones para que cada uno elija", confiesa Raquel (52 años). Francisco (23 años) asegura que él va a la feria del Centro para "estar con sus padres", pero que "lo que de verdad le gusta es el Real, ya sea de día o de noche porque es lo que he vivido siempre y la gente de mi edad sale por las noches y de día no hay cuerpo para nada. A dormir y esperar que llegue la hora de arreglarse."

Operarios de LIMASAM explican a La Opinión que este año están "más desahogados" porque se han facilitado "321 trabajadores más para estos días". Los malagueños defienden la convivencia de ambos espacios y expresan que "la gracia de la Feria de Málaga es que están los dos sitios". Hay turistas que llevan en Málaga desde el primer día de Feria y ya han tenido oportunidad de probar qué sitio les gusta más. La opinión que mantienen de forma generalizada es que "vienen a Málaga buscando el ambiente del Centro. La tradición, el flamenco, los verdiales y disfrutar de las calles llenas de gente". Alberto y Ruth, que vienen desde Castellón, declaran que "lo que hay en el Cortijo de Torres lo pueden encontrar en otro sitio. El reggaeton está en nuestro pueblo también. El Centro es más accesible y sabes dónde ir al baño. Además, hay mucha vigilancia y está todo muy limpio. En el otro sitio está más descontrolado todo".