19:45 horas del martes 15 de agosto de 2023. El día más taurino del año. Morante de la Puebla cede la lidia del toro Samurai, de la ganadería de Juan Pedro Domecq, número 203 y 526 kilos, al novillero Antonio Santana Claros. De testigo, Juan Ortega, para certificar que Fuengirola, y por ende Málaga, tiene un nuevo torero.

Hasta llegar a ese día, el viaje ha sido largo. No solo los más de 9.000 kilómetros que separan Huamantla, donde el pasado sábado toreaba su última novillada sin picadores, hasta La Malagueta. La etapa con los del castoreño ha sido dura, de años en blanco, de lesiones graves por el camino, pero nada de eso le ha apartado de su sueño.

Del modo más inesperado, la oportunidad de su vida se la encontraba en forma de sustitución de Cayetano. Ni en el mejor de los sueños, se podía imaginar hace una semana vivir este acontecimiento; y Santana se propuso disfrutarlo desde que pisó el coso malacitano. Con desparpajo y oficio, estuvo más que a la altura de una oportunidad que también podía haberse convertido en una trampa mortal.

Con tranquilidad, lanceaba garboso de capote al primero de su lote, queriendo estar vistoso y aportando suertes antiguas ahora en desuso. El toro de Juan Pedro Domecq fue un digno compañero para una fecha tan especial. Sin terminar de entregarse, metía la cara con calidad y le permitía sentirse por instantes al ya matador de toros. Tras brindar a su familia, sobresalió sin duda una tanda al natural con el regusto de un torero artista como es Antonio. La estocada, arriba aunque sin llegar a entrar completa, sirvió para la concesión de una oreja pedida por una afición orgullosa de sumar un nuevo torero, y que le aclamó en la vuelta al ruedo con el trofeo.

La corrida discurrió fluida, y justo a las dos horas de su inicio, saltaba el sexto y último. Había que dar un golpe sobre la mesa, que todo el mundo saliera de la plaza hablando del nuevo torero malagueño. De su toreo de capote se puede hablar mucho y bien. Lanceó con gusto a la verónica hasta llevarlo al centro del platillo, y remataba con una media con mucha personalidad. El toro no se definía, y la lidia que se le dio tampoco ayudó. Había que tirar la moneda, por eso se fue a los medios y, con una sonrisa de oreja a oreja, brindaba al público para comenzar la faena con derechazos a pies juntos. Tenía que rectificar una y otra vez la colocación tras cada muletazo, y cuando cambió a la mano izquierda se terminó de rajar y ya no quiso más. Con todo, dejó numerosos detalles a lo largo de un largo trasteo rubricado con una estocada.

Morante de la Puebla

Mucho tuvo que ver el padrino en que Santana Claros tomara la alternativa. Tanto que la propia empresa así lo reconocía en el comunicado emitido en el que se manifestaba que “se ha tenido en cuenta el interés del diestro Morante de la Puebla por apoyar a jóvenes valores de la novillería malagueña”.

Pese a sus encuentros y desencuentros con la afición malagueña, a este torero siempre hay que esperarle. Incluso cuando al primero de su lote no le pudo dar ni un capotazo ni un muletazo. Incluso se cantó con olés lo que se creía que se iba a ver y no se vio. Eso no es culpa del maestro, que tenía delante una birria de toro, derrengado, dando cabezazos, y sin la más mínima calidad. No es normal verlo tanto tiempo alrededor de la cara del toro, cuando no había opción de lucimiento.

Seis verónicas de Morante. Un magnífico inicio a su actuación ante el cuarto de la tarde rematado con una serpentina. Se calentaban motores para una obra de cante grande a la que se quiso unir Juan Ortega con un quite con las chicuelinas más despaciosas que se pueden dar, y una media para repetir en bucle. No quiso responder José Antonio, sabedor de que el toro le podía servir, pero con la duda de cuánto. Con su espada y su muleta, se sentaba en el estribo para darle unos torerísimos ayudados por alto. En la primera tanda ya arrancó los olés más rotundos que se pueden imaginar con naturales excelsos, rematados detrás de la cintura, y con el desmayo y duende que solo puede aportarle este torero. Enumerar todos los detalles de la faena de Morante daría para otra crónica. Tras un momento en el que parecía que el burel ya no quería más, le atrasó la muleta al cambiar a la diestra, y acertó con la distancia perfecta para remontar el vuelo. Solo faltó que la espada entrara, pero por si quedaban rencillas de tiempos pasados, Morante se reconcilió con La Malagueta.

Juan Ortega

¡Silencio, va a torear Juan Ortega! Con permiso de Morante, el aficionado espera con ilusión que el también diestro sevillano lancee con la suavidad con la que acostumbra el capote. Su primero no era el toro para eso, embistiendo bruto y con las manos por delante. Le quiso buscar las vueltas con la muleta, intentando encontrar alguna fórmula para sacarle provecho. Pero no podría ser, incluso le apretó de forma traicionera cuando vio presa, y la única salida era abreviar con la espada.

Después de haberlo visto salir a hombros en Semana Santa durante la Corrida Picassiana, resultó frustrante no poder vivir otra gran tarde de Ortega. Y es que si el primero fue malo, el segundo fue peor. Se acostaba por los dos pitones de salida, no permitió que se le diera ni un capotazo, y en la muleta daba derrotes violentos capaces de descomponer al más pintado.