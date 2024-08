El Kanka: "Sé perfectamente lo que significa la Feria de Málaga para los malagueños"

«Recibí un mensaje del alcalde, un mensaje que uno no recibe todos los días, claro, avisándome de que me iba a llamar para que no me pillara de sorpresa, pero aun así el nombramiento lo ha sido, además de todo un honor». Palabras, entre risas y agradecimiento de Juan Gómez Canca, o sea, El Kanka, al recordar en el Salón de los Espejos como se enteró de que el Ayuntamiento había pensado en el cantautor para pregonar la Feria de Málaga 2024. El primer edil, Francisco de la Torre, y otros miembros de l a Corporación y colaboradores de la semana grande de la capital arroparon al malagueño en su presentación como pregonero, en el Salón de los Espejos del Consistorio.

«Soy de Málaga de toda la vida y por eso sé perfectamente lo que significa la Feria para los malagueños, la festividad más esperada del año. Aunque bueno, por saber, también sé lo que es montarse en la noria y salir perjudicado de una caseta», afirmó entre bromas el músico. Su bienvenida a la fiesta será, como lo son sus canciones, pequeños himnos íntimos a la vida a ras de suelo. O eso imaginamos porque Juan no quiso desvelar demasiado: espera que sea para los malagueños unaintervención llena de sorpresas y ncargada de expectación, pero, eso sí, adelantó que sus memorias y vivencias infantiles y juveniles jugarán un papel importante en el pregón.

Por supuesto, no podría ser de otra manera («Es lo que corresponde a un pamplinas como yo», bromeó), habrá en su pregón una parte cantada, unas bulerías en las que, anticipa, »jugará con las palabras». «Tengo unas bulerías compuestas a medias con Juan Rubio, mi percusionista desde hace veinte años, y no las cantamos nunca porque las compusimos para la primera vez que cantamos en la Feria de Málaga. Hablan de la Feria y me parecía muy apropiado», detalló el cantautor. Situó la composición de aquellas bulerías «allá por 2008», cuando ganó el certamen para jóvenes músicos Málaga Crea Rock y tocó en la Caseta de la Juventud de la Feria «como telonero de alguien».

La cita del pregonero de este año será la noche del primer sábado de la Feria, 17 de agosto, momentos antes del tradicional alumbrado del real. El cantante se dirigirá a los malagueños en el Real de Cortijo de Torres, en un escenario instalado delante de la portada principal de la Feria.

El Kanka, junto a autoridades del Ayuntamiento de Málaga y patrocinadores de la Feria. / L.O.

Honor

«Es un honor que me lo hayan pedido, porque, no sé si por el omega 3 de los pescaítos o por el agua salada, pero tenemos un montón y una pechá de artistas internacionales», ha afirmado el artista, que lleva casi veinte años viviendo en Madrid.

El cantautor boquerón siempre se ha considerado profeta en su tierra porque sus paisanos le han «tratado bien», pero en los últimos meses le han pasado «un montón de cosas alrededor de la ciudad que tienen su cumbre en esto», como haber firmado un barril en El Pimpi, «que es muy puntero, al lado de Antonio Banderas y de personajes magníficos». También hace unos días, El Kanka protagonizó entre los malagueños una de las noches más especiales del Brisa Festival, un recital que le reunió con muchos amigos como María Peláe, curiosamente, la pregonera de la Feria del 2022.

El Kanka

Lo cierto es que la vida le sonríe a Juan Gómez Canca, especialmente desde que decidió, en 2021, tomar la decisión de hacer un alto en su carrera para tomar impulso; diez años marcados por el esfuerzo continuo. Volvió en 2022, tras casi un año de descanso de giras que no de composición musical y de bastantes vivencias personales («He visto Friends entera, me han operado de una hernia inguinal, se quemó mi casa y me tuve que mudar un par de veces, me he ido de vacaciones por primera vez en diez años», recapituló el cantautor).

El Kanka decidió dejar su tierra natal para probar suerte en Madrid hace ya más de 15 años en la música y, a día de hoy, podemos decir que fue una de las decisiones más acertadas. Juan Gómez, así es su nombre real, es un artista hecho así mismo de una manera artesanal que puede presumir de ser uno de los artistas más laureados del territorio español, alcanzando un gran reconocimiento no solo en su país sino en múltiples territorios latinoamericanos.

En su haber tiene cinco discos: Lo mal que estoy y lo poco que me quejo - 2012, El día de suerte de Juan Gómez - 2014, De pana y rubí 2015, El arte de saltar - 2018 y Cosas de los vivientes -. Es curioso decir que el artista es fiel a su sonido, cuando en realidad se basa en una fusión particular de sonidos que dan vida a canciones variopintas con una gran combinación de estilos nutridos de herencias musicales, pero así es, cuando alguien escucha una canción de El Kanka, sabe identificarla desde el primer acorde. Su talento y naturalidad han cautivado a crítica y público allá por donde ha pasado.

El Kanka continúa derrochando optimismo en sus letras y trabajando por una música honesta muy enfocada a mostrar lo que siente en su interior. Un cantautor con mayúsculas, cuya legión de fieles seguidores sigue creciendo de manera imparable.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, arroparon al cantautor en su presentación como pregonero. También asistieron representantes de las entidades patrocinadoras de la Feria de este año, al cual ha asistido el director regional Andalucía Mahou San Miguel, Javier Cochón, y el delegado regional de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Eduardo Barrero. Todos, encantados con la elección de este cancionista como el responsable de dar la bienvenida a la semana grande de la capital: «Creemos que ha sido un total acierto contar con El Kanka para esta edición de la Feria: él define completamente el concepto Málaga porque él es de Málaga, y así es como hemos creado una sinergia perfecta entre nuestra ciudad y lo artístico», resumió elprimer edil.