Ópera Flamenca de Emilio de Justo en la Picassiana

Málaga y Picasso son dos elementos indivisibles. Igual que la Feria y los Toros. Si unimos la tauromaquia con el genio de la Plaza de la Merced, podríamos alcanzar el sumun. Así se planteaba la Corrida Picassiana, pospuesta en Semana Santa, y recuperada en su integridad en la festiva fecha del 15 de agosto.

Las tablas se recubrían con obras exclusivas realizadas por el artista Pedro Sandoval, en lo que se planteaba como una gran ópera con un cuidado programa musical a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga, con Ángel López Carreño como director musical, y con Luis Pacetti y Lourdes Martín-Leiva como solistas. Intervinieron en las faenas donde correspondió y en los entreactos; creando un conjunto diseñado para deleite de taurinos y melómanos.

Entre estas piezas se encontraba la ‘Opera Flamenca’ de Luis Araque, que acompañaba una más que excelente de Emilio de Justo que le revalidaba en el triunfo ya obtenido el pasado año en este mismo coso. Ya fue bueno el recibo a la verónica a un toro que descompuso a la cuadrilla y ante el que no dudó el extremeño en un exquisito inicio de faena. Los sones de la Sinfónica fundían con los olés del público que llenaba en casi tres cuartos los tendidos. No se trataba de ponerse a torear sin más ante el de Torrealta, ya que exigía en cada embestida al lidiador que estuvo muy firme por ambos pitones para sacar muletazos cada vez más profundos y cargados de arte. El colofón llegaba con una extraordinaria estocada, marcando todos sus tiempos, teniendo el justo reconocimiento de las dos orejas. Justas, justísimas.

Pero quería más. Estaba dispuesto a reventar la Feria, más aún cuando se encontró con un toro más por una lesión en el brazo izquierdo que le impidió a Cayetano continuar la lidia. En el cuarto de la tarde, un colorado que era todo un tío, nos deleitó con chicuelinas de mano baja, una media y la revolera que ponía las espadas en todo lo alto. Replicó por el mismo palo Aguado, y tras el brindis al respetable, se hacía un silencio interrumpido por los sones orquestales. En redondo, De Justo toreaba con la mano baja, con soberbios pases de pecho a un toro que seguía con clase el engaño. Por el pitón izquierdo el toro bajaba considerablemente, pero el diestro no se aburrió y. dando un paso más al pitón contrario, logró cuajarlo también al natural con mucho desmayo. Otra buena estocada le hacía sumar otra oreja de mucho peso. Y le quedaba otro más…

Emilio de Justo cuajó una gran actuación en la Corrida Picassiana / Álex Zea

Cuando saltaba el sexto de la tarde, el triunfo estaba más que logrado por parte de Emilio de Justo. Pero el compromiso mostrado en La Malagueta fue extremo, y la torería no se había diluido con el transcurrir de la colorida y musical tarde. Llevó al animal al caballo por delantales que parecían mecerse como olas del mar sobre el albero. Obligó a salir al ruedo para recibir su brindis a Fortes, quien le quitaba los trofeos en la feria del pasado año, expresándole su respeto. Ese mismo que muchas empresas no están teniendo con este torerazo malagueño. Volviendo a la actuación del cacereño, ratificó su claridad de mente con un toreo vertical, dejando la muleta siempre puesta, y dejando pinceladas por bajo de auténtico regusto. Otro lío de un torero que llama a la puerta de todos los jurados para acaparar reconocimientos; más aún volviéndose a mostrar como un cañón con la espada. Pudo haber sido de otras dos orejas (quedó en una) si la estocada no llega a ser algo defectuosa y el tercero de su cuadrilla no levantara al toro después de echarse. Salió a hombros tras escuchar, como nunca, los compases del célebre pasodoble ‘Puerta Grande’, rodeado de juventud que demuestra la fortaleza que tiene la Fiesta, más aún con tardes como la brindada por De Justo en la Picassiana malagueña de este año.

Pablo Aguado, siempre fiel a su concepto artístico, quiso estar pulcro en el manejo del capote. Tenía nobleza el precioso astado, pero le faltaba un punto de casta para seguir los engaños que le presentaba el distro hispalense. No tenía el empuje necesario para poder ligar las series, y solo hubo detalles de empaque y torería mientras sonaba la marcha procesional ‘María Santísima del Amparo’, que dejaron ganas de más.

No tenía mal son el quinto de la tarde en los primeros tercios. Se albergaban esperanzas de que por fin Aguado cuajar esa gran faena que se le resiste en Málaga. Dudar de su calidad artística sería absurdo, pero en este caso hubo una falta de acople ante un toro con buen son que se fue con las orejas puestas. No se trata solo de torear bonito, hay que poderle a los toros.

Cayetano Rivera Ordóñez tras ser lesionado en el brazo. / Álex Zea

Fractura de radio

Cayetano Rivera Ordóñez, en la feria que rinde honores a su padre, acudía a la plaza con un vestido originalmente gris y oro en el que había intervenido el propio Sandoval, así como un capote de brega pintado que usó en el paseíllo. El primero de Torrealta que salió de los chiqueros fue un animal noblón, que brindó al público, y con el que pronto se salió a los medios para comenzar a sacarlos los muletazos, de uno en uno, y en los primeros compases con una evidente falta de ajuste. Quiso apretar por instantes, pero más allá de algún lance suelto con buen trazo, la faena careció de contenido. Recibió un golpe en el brazo izquierdo cuando iba a entrar a matar, por el que pasó a la enfermería tras dar muerte al astado. No pudo lidiar el segundo de su lote, al presentar un traumatismo en el brazo izquierdo que producía un fuerte dolor y requería de un estudio radiológico que confirmaba la fractura radial. Muy mala suerte.