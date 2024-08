Ponce: la despedida de un torero que es historia de La Malagueta

Enrique Ponce va a ser recordado como un torero de época. Su regularidad le ha lecho ser una figura indiscutible del toreo desde que en 1990 tomara la alternativa en su Valencia natal. Sin fallar ninguna temporada, en junio de 2021 anunciaba su retirada indefinida del toreo.

No era la despedida que se merecía una figura de este calado, y por eso este 2024 está desarrollando una campaña en la que está diciendo adiós a todas esas plazas significativas en su carrera. Evidentemente, Málaga no podía quedar fuera de esta gira.

Han sido numerosos los triunfos logrados por el de Chiva en La Malagueta, tantos como para presumir de contar con tres Estoques de Plata de la Diputación (2004, 2013 y 2017), y hasta seis Capotes de Paseo del Ayuntamiento (1997, 2001, 2003, 2004, 2013 y 2017) como triunfador de la Feria de Málaga.

Pero más allá de estos éxitos, hay dos acontecimientos que le hacen entrar directamente en la historia de la plaza de toros de La Malagueta. El primero de ellos tenía lugar el 20 de agosto de 2000, cuando lidiaba e indultaba al toro Guisante de la ganadería de Buenavista. Era la primera vez que un toro salvaba su vida, merced a su bravura, en el coso del Paseo de Réding.

No teniendo suficiente, la historia se repetía en 2017, en este caso con Jaraiz de Juan Pedro Domecq. Esta tarde del 18 de agosto fue una de las más importantes de toda su carrera, en la que hacía realidad su máxima de que «el toreo es el arte entre las artes». Málaga le permitía hacer realidad su sueño con el espectáculo Crisol, una creación del torero valenciano que tenía su estreno mundial en el transcurso de la Corrida Picassiana.

Esa tarde, el pintor francés Loren puso una colorida puesta en escena a través de toreografías en diferentes tonalidades y pinturas en tinta china que homenajeaban al genial artista malagueño. La banda de Miraflores se transformó en orquesta sinfónica, y artistas como la soprano Alba Chantal o los cantantes Estrella Morente y Pitingo, junto a un coro, prestaron su voz. Todo al servicio del toreo en una faena de inspiración en la que incluso sacaba el capote en el último tercio en una innovación absoluta.

Tanto se ha querido a Ponce en Málaga, que también se contaba con él para el festejo extraordinario de reinauguración de su plaza en 2019, después de su remodelación integral. Suyos fueron los mejores pasajes de una tarde que no se redondeó por el pobre juego de las reses lidiadas

Este viernes 16 de agosto, ahora sí, será la despedida definitiva de Ponce de su Malagueta. Lo volverá a hacer con toros de Juan Pedro Domecq, y en un cartel de enorme atractivo por contar con los dos toreros más ‘artistas’ del momento.

Morante de la Puebla, después de haber hecho un receso en su temporada por problemas mentales, ha vuelto más inspirado que nunca, y las ansias de emocionarse con el diestro sevillano no han hecho más que acrecentarse después de este impás. Cuando en el mes de junio se le anunciaba en los carteles de la Feria de Málaga, pocos apostaban a que estaría en el patio de cuadrillas. Ahora, no sólo se confía en su vuelta, sino que se espera la inspirada tarde que no termina de llegar en nuestra capital.

El remate a un cartelazo lo aporta otro sevillano, Juan Ortega, probablemente el gran heredero el día que Morante, como ahora hace Ponce, decida dar un paso al lado. El temple de su capote no hace más que reducir los tiempos de unos lances que se han convertido en un manjar para los amantes del toreo más exquisito.