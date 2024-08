Estas son los cinco cosas que debes saber si vas a la Feria de Málaga 2024

La Feria de Málaga arranca oficialmente en la noche del sábado 17 de agosto. Sus tradicionales fuegos artificiales siempre dan el pistoletazo de salida a las fiestas municipales, pero también sirven de estreno para todos aquellos que afrontan esta semana de fiesta con ganas de disfrutar y trasnochar en las calles del Recinto Ferial.

El sobrenombre de los festejos malagueños es el de "La Mejor Feria del Sur de Europa" y no es una denominación elegida al azar. Las noches que se viven en el Real de la Feria están marcadas por la hospitalidad de los malagueños y la alegría que transmite el verano para mucha gente que aprovecha para reencontrarse y disfrutar junto a gente que solo ve en fechas destacadas, pero también se disfruta de los festejos durante el día. Desde el mediodía se ponen en marcha las celebraciones en el Centro y el recinto de Cortijo de Torres.

La Feria de Málaga en una edición anterior. / Álex Zea

Para muchos va a ser la primera Feria a la que acudan con sus amigos, porque ya se sienten "mayores", pero también va a ser el regreso de los malagueños que viven fuera y quieren disfrutar de sus fiestas y de muchas familias que desean disfrutar juntas de esta semana malagueña. Con el objetivo de hacer más completa la experiencia y con mayores comodidades, estos son los cinco consejos para disfrutar de la Feria de Málaga:

1. Utiliza buses de línea

En multitud de ocasiones, los malagueños utilizan el bus de la EMT para acudir al Real, pero muchos de ellos no conocen uno de los secretos de la Feria. El servicio especial de las fiestas tiene un precio de 2 euros, pero los buses de línea siguen teniendo su precio habitual.

Por 1.40 €, 42 céntimos con el bono multiviajes, se puede acudir al Cortijo de Torres desde diferentes puntos de la ciudad. Los buses '4' y '19' te acercan al Recinto Ferial desde el Paseo del Parque, el '18' y el '20' provienen de Ciudad Jardín y alrededores, y el '22' tiene sus cabeceras en la Avenida Moliere y el campus universitario. Por lo tanto, es recomendable usar estas líneas para ahorrar, siempre que se viaje antes de las últimas salidas de buses, la mayoría alrededor de las 22.00 horas.

2. Los carricoches se visitan a última hora o el 'Día del Niño'

Uno de los grandes atractivos de la Feria de Málaga son las atracciones. En total son 98 los carricoches que se colocan en el Recinto Ferial. Es tentador acudir a ellos desde primera hora del día, pero en multitud de ocasiones la gente se amontona en ello y se generan grandes colas y esperas. Además, su precio habitual suele ser elevado.

Para evitar las colas, lo más recomendable es acudir lo más tarde posible. En los carricoches infantiles, suele bajar la afluencia con el paso de las horas, por lo que no habrá que esperar. En las atracciones destinadas al público adulto, el paso de las horas hace que se vayan despejando y se liberen las colas que en ocasiones pueden superar los 30 minutos.

El Real Cortijo de Torres de la Feria de Málaga. / La Opinión

Por último, destaca el 'Día del Niño'. El domingo 25 se rebajarán los precios de las atracciones para hacer más asequibles los viajes, aunque la hora de cierre será a las 2 y eso puede afectar a las colas por la concentración horaria.

3. Vestimenta fresquita

Es habitual que en muchas ferias se exija un código de vestimenta. A causa de las altas temperaturas y el estilo de los festejos malagueños, en la capital de la Costa del Sol no existen estos requisitos respecto al 'outfit'. La gran mayoría de los malagueños acude al Recinto Ferial en manga corta y bermudas, aunque no es descartable el uso de algún toque formal. Eso sí, por lo general no se hace ningún tipo de distinción por la vestimenta, pero es recomendable evitar ciertos atuendos. Como complemento, el más importante es el abanico. En muchas ocasiones se regalan, pero es mejor llevarlo de casa para asegurar.

Una de las noches de la feria del pasado año. / Gregorio Marrero

4. La explanada de la juventud, corazón joven de la fiesta

Aunque su popularidad está entre los más noveles, la explanada de la juventud es una de las partes donde más se vive la feria. Ante un escenario copado por DJ's, miles de malagueños celebran juntos las noches de Feria. Su ubicación está junto al Palacio de Ferias y Congresos y es habitual que estos acudan a realizar "botellón", práctica más barata que el consumo en barras y con mayor aceptación entre muchos de ellos. Eso sí, es necesario recordar que se debe beber con moderación.

5. Precaución con el Cartojal

La bebida más típica en la Feria de Málaga es el Cartojal. Este vino dulce se comercializa en todos los puntos de la Feria y supermercados de la ciudad. Es común ver a la gente con su botella de esta bebida en la mano, pero es cierto que en ocasiones puede jugar una mala pasada. Hay que beberlo con moderación, sobre todo en las horas más calurosas del día en las que se puede pecar de tomarlo muy de seguido "porque está muy fresquito". Hace unos años se viralizó en Twitter la historia de un turista americano que "no aguantó el Cartojal".