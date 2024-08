Los fuegos dan la bienvenida a la Feria de Málaga 2024

La Feria de Málaga 2024 ya está aquí. Con el espectáculo pirotécnico en la playa de la Malagueta, comienza, una de las semanas más importantes del año para los Malagueños. En una playa abarrotada de gente, la ciudad da la bienvenida a una semana de fiesta y alegría.

Desde minutos antes de que diera comienzo el espectáculo, la gente se iba distribuyendo. Algunos iban cogiendo sitio en las diferentes zonas de la costa desde donde son visibles, para conseguir el mejor lugar en la playa. Otros, prefieren verlo desde puntos más altos de la ciudad, para estar "más cerca" de ellos y de paso, tener una visión privilegiada. Otros los ven desde los distintos restaurantes donde han cenado.

Fuegos de inicio de la Feria de Málaga 2024 / Eduardo Nieto

Los cuerpos de seguridad y sanitarios estuvieron en la entrada de la playa y en todo momento en alerta por si ocurría algo y para asegurarse que todo transcurre con la mayor de las normalidades, recordando de la importancia de estos profesionales, que trabajan y velan por nuestra seguridad en un día en el que estamos de fiesta.

El espectáculo de drones, dio comienzo a las 23.50 horas, desde las playas de La Malagueta y la de Huelin, 280 aparatos, alzaban el vuelo y llegaban a lo más alto del cielo malagueño para que nadie se pudiera perder este maravilla visual, formando imágenes tridimensionales, combinando la tecnología y el arte visual. Unos 10 minutos de duración de dicho espectáculo, hasta que con la entrada de la medianoche, a las 00.00 horas, dio comienzo el espectáculo piromusical.

Los fuegos de artificio, queman más de 500 kilos de pólvora desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros, haciendo que estos fuegos, sean visibles prácticamente en toda la costa malagueña.

El público, que esperaba ansioso desde los diferentes rincones en los que es visible el espectáculo, vuelven a mirar el cielo de Málaga, esta vez, para ver esa explosión de colores que sin saber como, provoca una sensación de alegría y relajación en cientos de personas que los contemplan. Durante los 20 minutos de espectáculo hay tiempo para todo, para mostrar el cariño hacia quien tenemos al lado, para hablar e incluso para bailar al ritmo de las canciones que suenan con el espectáculo.

Fuegos de inicio de la Feria de Málaga 2024 / Gregorio Marrero

Música para los fuegos

Durante el espectáculo, suenan algunas canciones para acompañar a los fuegos. Algunas no las reconocen los más pequeños de la casa (y no tan pequeños) y tienen que preguntar.

También hay espacio dentro de la música para la malagueña Ana Mena, quizás la canción más animada y más bailable de las ocho que componen esta gran noche.

Con Enrique Iglesias y su 'I like it', acaban los fuegos, los deseos han sido pedidos con éxito y ya solo queda por ver si se cumplen o no, por delante, nos quedan días de disfrute.

A la hora que se realiza este artículo, no podemos afirmar si la playa amanece como suele ser habitual en este tipo de fiestas, rodeada de basura, esperemos que no. Lo que si se puede asegurar, es que durante esta semana, los malagueños, intentarán dejar a un lado sus problemas y la felicidad predominará en la ciudad.