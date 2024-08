La Feria Taurina de Málaga 2024 se está destacando por las buenas entradas que están registrando los tendidos de La Malagueta. En la corrida de rejones de este domingo no era menos. Desde 2019 no pisaba el ruedo malagueño el as del toreo a caballo: Diego Ventura.

Alboroto de un enorme Diego Ventura, que corta cuatro orejas

El hispano luso despierta las pasiones entre los amantes de esta expresión ancestral de la tauromaquia, antecedente del toreo a pie, y que cuenta con sus propios partidarios que dotan al recinto de un ambiente diferente, más pasional si cabe, y deseoso de disfrutar de las faenas.

Alboroto de un enorme Diego Ventura, que corta cuatro orejas

Toda esta pasión cobra sentido cuando se produce sobre el albero una obra de arte, como la que construyó Ventura en el primero de su lote junto a Solícito, un buen toro de la ganadería de Benítez Cubero que se fue sin las dos orejas y, a lo mejor, no habría sido excesivo premiarle también con la vuelta al ruedo. Tras colocar un único rejón con Velasques, el lío comenzaba a lomos de Nómada, ratificando que ha alcanzado unas cotas de toreo a caballo asombrosas. De otra galaxia a la que siguió navegando con Bronce, su caballo valiente, al quitarle la cabezada nada más salir y clavar banderillas a una y dos manos. Cerró con las rosas sobre Guadiana, dejando un rejón de muerte en todo lo alto, de los que cuestan ver. Locura total para la que incluso se llegó a pedir el rabo.

Alboroto de un enorme Diego Ventura, que corta cuatro orejas

Tenía hambre de más en su segundo, y Lío era un spoiler de lo que podía suceder. Espectacular al quiebro marcando todos los tiempos, y clavando siempre al estribo, por tres veces levantó al público de sus asientos. Con enorme precisión clavaba banderillas a dos manos con Guadiana, y después en un más difícil todavía las cortas al violín y las rosas. Todo arriba ante un toro que no tenía la acometividad de su anterior. El ciclón Ventura soplaba con fuerza, y tras otro rejón completo volvía a flamear los pañuelos solicitando otros dos apéndices.

Alboroto de un enorme Diego Ventura, que corta cuatro orejas

Libri fue el caballo de salida empleado por el veleño Ferrer Martín en su primero, con el compromiso de tomar el relevo en escena de Ventura. Era una papeleta complicada, pero si algo le sobra a este rejoneador es raza, y aunque partiera en inferioridad no se quería dejar ganar la pelea. No obstante, no le pudieron los nervios desde el recibo a la garrocha; clavando banderillas con los colores de la bandera de Málaga. Destacó por su temple en la doma y la buena colocación de los castigos. Con Atlas cerraba actuación colocando las banderillas cortas y dejando un rejón casi entero que tuvo rápido efecto y le valió para puntuar con una oreja.

Alboroto de un enorme Diego Ventura, que corta cuatro orejas

No era sencillo tomar el relevo tras un nuevo alboroto de Ventura en el quinto. Pero otra vez estuvo más que a la altura de las circunstancias. Espectacular en la doma, conectando con un público entregado a su rejoneador, volvió a estar acertado en la colocación, ejecutando los tiempos a la hora de hacer las suertes. La faena estaba en alza, y con Himno había que redondear una faena muy importante con banderillas al quiebro. Lo tuvo en su mano, pudo salir a hombros y compartir titulares con Diego en su gran tarde en La Malagueta. Pero todo quedó en una cariñosa vuelta al ruedo ante un público que quiere volverle a ver el año que viene.

Rui Fernandes

Abría cartel el veterano Rui Fernandes, con las pintorescas vestimentas de los cavaleiros del país vecino. Dentro de la pulcritud del rejoneo portugués, se mostraba algo acelerado en el primero de su lote, en una actuación en la que pecó de dejarse tocar las cabalgaduras más de lo que habría sido necesario. Remató con Herodes en banderillas cortas antes de dejar el rejón al relance a modo de puñalada en el costado. Sorpresivamente, se le solicitaba una oreja que no fue otorgada. Menos mal.

Aseado estuvo Fernandes en su segundo, en una faena pulcra que no levantó pasiones. Técnicamente pudo estar más correcto que en su anterior, pero el exceso de pasadas en falso le restaron la conexión con el tendido. Lo que ya es difícil en las corridas de rejones. El toro se echó, aburrido, tras recibir un pinchazo. Forzó una ovación que, si no hubiera salido a saludar, nadie le habría tributado.