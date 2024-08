Dos orejas sin pasión en La Malagueta

La corrida celebrada este lunes en La Malagueta no era el cartel de más relumbrón, ni tenía el atractivo de una ganadería legendaria, y ni mucho menos tenía el tirón popular de los rejones. Era un cartel para aficionados.

La presencia de tres toreros alejados de cualquier foco mediático resultaba enormemente atractiva para quienes siguen más el día a día del toreo. Dos triunfadores de Madrid como son David Galván y sobre todo Borja Jiménez, junto al ya joven veterano Ginés Marín, a quien hay que esperarle mil veces si fuera preciso.

Muy buena entrada, superior a los dos tercios, y con un público que aplaudió cuando hizo falta, y también protestó respetuosamente cuando así requerían las circunstancias. Quizá demasiado suelto a la hora de sacar los pañuelos... Siendo el mismo marco, parecía que estábamos en las antípodas del ambiente vivido un día antes en los rejones. Faltó la pasión que se espera de una tarde de toros en una plaza del sur.

David Galán. / Álex Zea / LMA

El primero de la tarde fue un toro de Lagunajanda ofensivo de pitones, y que se mostró en los primeros compases de la faena de David Galván un tanto bruto y pegajoso. Es curioso, porque en los primeros tercios había hecho cosas buenas, y albergó esperanzas de que pudiera ser un buen compañero para el triunfo. Así lo debió ver también el espada gaditano, que lo brindó al público. Le costó cogerle la velocidad, y a la más mínima que tocaba el engaño daba un molestísimo derrote. A punto estuvo de echárselo a los lomos cuando intentaba instrumentarle un natural a pies juntos, librándose milagrosamente de la voltereta. Muy fea fue la estocada final, de las más bajas que uno recuerda haber visto.

Se gustó en el recibo Galván en el segundo de su lote. Por concepto, es un torero que sí o sí tiene que gustar a la afición malagueña, como se reflejó en determinados momentos de su actuación en los que las series por ambos pitones fueron reflejo de su elegancia. Como sucediera en el caso anterior, pecó de dejarse tocar mucho los engaños, y eso deslució un conjunto meritorio fundamentalmente por el pitón izquierdo ante otro astado que, con buen fondo, no era ni mucho menos la tonta del bote. Los circulares invertidos finales terminaron de caldear el ambiente y decantaron la petición de una oreja a pesar de volver a estar discreto con los aceros.

Borja Jiménez

Era exigente el segundo de la tarde, al que lanceó variado en un recibo capotero que terminaba por chicuelinas en los medios. Málaga quería ver la disposición que Borja Jiménez despliega en todas las plazas, y que le ha abierto un hueco en las ferias. Es un torero poderoso, y precisamente el animal que tenía delante requería eso: poderle. Por momentos se vio sobrepasado, incómodo cada vez que echaba un gañafón al tocar la franela que le presentaba. Requería estar técnicamente perfecto, y en esta ocasión no fue el caso.

Borja Jiménez en un momento de la corrida. / Álex Zea

Cuando llegamos al quinto de la tarde, Borja Jiménez era el único que no había tocado pelo, y eso a un torero de su raza no es algo que debiera agradarle. Quiso apretar, pero para eso necesitaba tener enfrente un toro que le acompañase en la pelea. No era el caso del manso de Lagunajanda, al que inició la faena sentado en el estribo, y al que tuvo que perseguir por todos los terrenos de la plaza para que no se rajara definitivamente. Estuvo muy dispuesto el matador, dándole todas las ventajas al animal, pero no pudo haber más.

Ginés Marín

Fue lucido el recibo a la verónica de Ginés Marín al tercero, pero la media del remate fue la que trajo el sabor de su torería. Saludaron en banderillas Manuel Larios y Fernando Pérez, tras una buena lidia de Chacón, y plantaba una rodilla en tierra en un inicio de faena que marcaba la línea de la elegancia para el resto del trasteo. Los muletazos al natural tuvieron cadencia y profundidad. El burel le avisó que quería las cosas muy bien hechas, y el diestro tomó nota y prosiguió en redondo un trasteo valeroso y estético a la vez. La rúbrica de la espada, algo trasera, le sirvió para pasear un trofeo.

Ginés Marín con una de las dos orejas concedidas en la tarde de este lunes en La Malagueta. / Álex Zea / LMA

Tenía la opción de haberse convertido en triunfador si hubiera puntuado en el sexto, pero nuevamente faltó materia prima con la que construir faena. Muy deslucido el de Lagunajanda, escarbando y embistiendo a topetazos con la cara a media altura, fue incluso desarrollando cierto peligro sordo conforme avanzaba la lidia. Lo mejor que se podía hacer era matarlo rápido y terminar con una tarde sin pasión.

Es justo reconocer como apunte final la disposición de los espadas, que entraron en pelea entre ellos con diferentes quites realizados a los toros de sus compañeros a lo largo del festejo que aportaron un plus que debería ser habitual y al que estamos muy poco acostumbrados.