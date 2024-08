La Feria atrae a turistas desde todos los rincones del planeta

Para muchos malagueños la Feria es la gran semana del verano, pero también es cierto que esta festividad es un reclamo para visitantes de todo el mundo. Esta edición está siendo un auténtico ejemplo de la hospitalidad de Málaga y para prueba de ello hay una gran cantidad de turistas por las calles de la ciudad que están tratando de integrarse junto a los autóctonos.

En las manos de muchos de los visitantes se pueden observar productos que llevaría cualquier malagueño en Feria. Abanicos para paliar el calor y vasos rosas llenos de Cartojal son dos de los elementos estrellas entre los turistas. Además, algunos de ellos hablan del placer que les produce comer el 'pescaíto' frito tradicional.

Europa, el continente más representado

Además de españoles llegados desde toda la península, son varios los visitantes que provienen desde otros países europeos. Entre los consultados por este periódico, se han localizado turistas de Reino Unido, Polonia, Alemania, Italia y Francia; entre otros puntos del continente. Muchos de estos europeos se han quedado impactados con los verdiales (la expresión cultural malagueña por antonomasia y todavía lamentablemente muy desconocida incluso por los propios boquerones) y la comida malagueña, como el pescaíto fritos: «Nunca había comido pescado en mi país, pero el que cocinan en Málaga me encanta», afirma Jason, de Irlanda.

Pero no todos están descubriendo algo que les resulta nuevo: bastantes de los preguntados nos comentan que ya han acudido en ediciones anteriores de la Feria y que piensan en seguir repitiendo agosto tras agosto. «Me encanta la Feria de Málaga, es la cuarta vez que vengo y me gusta bailar aquí», comenta Maciej, de Polinia, que ha venido con su mujer y su hijo a la Feria, donde se reconoce como un fijo.

Una familia originaria de Polonia en la Feria de Málaga. / Alex Zea

Cautivados por el ambiente

La cosa que más resaltan los turistas presentes en la Feria es el ambiente vivido. Pese a que este año ha habido un descenso de afluencia en el Centro, los extranjeros están quedando cautivados con la fiesta y la amabilidad de los residentes que les han acogido con alegría y hospitalidad. «La ropa tradicional nos ha cautivado. No dudaré en volver el año que viene», apunta Nizar, que viene de Marruecos y coincide con Santiago, de Argentina, que comenta: «No sabíamos que era Feria, pero la música y los trajes tradicionales nos están encantando».

Expectantes con la noche

Muchos de los turistas están esperando al momento exacto para poder acudir al Cortijo de Torres. Algunos están desdeando acudir y otros aseguran que lo harán por descubrir el ambiente, pero todos ellos hablan de que la experiencia les ha sorprendido gratamente y que lo recomendarían a sus paisanos.