Más Fortes que una Roca

Tarde grande en la Feria Taurina malagueña. Ambientazo y lleno de ‘no hay billetes’ en La Malagueta para presenciar un mano a mano entre Fortes, quien recogía el Capote de Paseo de manos del alcalde al romperse el paseíllo, y Andrés Roca Rey.

No había tiempo que perder, y antes de salir el primer toro, ya estaba el malagueño esperándole a porta gayola en la segunda raya del tercio. Las primeras verónicas y la media ya fueron de categoría; siguiendo arreando en un quite que tuvo respuesta en su compañero de cartel. Iba a haber rivalidad, y eso era la mejor noticia posible para los aficionados. El de Núñez del Cuvillo tenía gran nobleza, también casta, y Fortes parecía que llegaba con cuarenta corridas a sus espaldas. Cualquiera hubiera dicho que no se vestía de torero en España desde hace un año… Se volvió a plantar de rodillas, con la muleta plegada cual cartucho de pescado, y lo ligaba en una primera tanda que ya calentaba las calderas. Siguió cuajándolo primero por el pitón derecho, con empaque, llevándoselo atrás. Por el izquierdo al natural fue aún mejor, con series ligadas, llenando toda la escena entre las series. Locura en La Malagueta, y unanimidad en la petición de las dos orejas de ‘Ponderoso’, un gran toro que vendió cara su muerte y fue premiado con la vuelta al ruedo. Ahora le tocaba arrear a Roca Rey.

Roca Rey en plena faena en La Malagueta. / Álex Zea / LMA

Roca Rey

El segundo de la tarde, primero del limeño, fue otro de Cuvillo, pero no era igual. Demostró mansedumbre de salida. Pero Fortes descubrió sus virtudes en un quite por chicuelinas ajustadísimas. Tenía fondo de nobleza, pero le faltaba clase al ir con la cara a media altura y quedarse cada vez más corto en el viaje. No se ajustó en los primeros compases del trasteo, y solo cuando se metió entre los pitones de un animal adormecido despertó tímidamente el interés del público. Tras la estocada asomaron algunos pañuelos, en una petición claramente insuficiente que no fue atendida.

Silencio. Después del lío del primero, le tocaba salir nuevamente a Fortes. Ahora con el de Jandilla, al que recibió con despaciosas verónicas, ganándole los terrenos hasta rematar con una media en la que marcaba todos los tiempos. Torería al llevarlo al caballo, y tras brindar a El Juli que estaba en el callejón, innovaba con una manoletina de perfil de inicio. En la segunda le prendía y le zarandeaba como un muñeco de forma dramática. Se levantó, como si nada, y empezó a torearlo con maestría. No era un oponente sencillo, iba con la cara alta y sabiendo lo que se dejaba detrás. Pero delante tenía un torero dispuesto a ponerse en el sitio donde te pueden coger y echando la pata adelante. Si lo mata a la primera, le corta otras dos. Se quedó en otro trofeo con muchísima fuerza mientras la plaza coreaba ‘torero, torero’. ¡Y hacía méritos para salir a hombros por la Puerta Grande Manolo Segura!

El malagueño Jiménez Fortes fue el gran triunfador de la tarde. / Álex Zea / LMA

El primero de los toros de la ganadería de Daniel Ruiz que saltó al ruedo de La Malagueta fue el cuarto de la tarde. Después de ser la triunfadora de las dos últimas ediciones de la feria, se esperaba que pudiera repetir éxito. Quiso estar variado con el capote Roca Rey con él, pero sin levantar pasiones ni en el quite por saltilleras con el percal del revés. Llegaba sin definirse el animal a la muleta, y el diestro tampoco parecía saber por dónde meterle mano. Metió la cara en una primera tanda ligada en redondo, pero no quería fiesta. Se empeñó, con el amor propio de una figura del toreo, en sacarle partido a su oponente, y esta vez sí que vino el arrimón para sacar las castañas del fuego y abrir su casillero con una oreja.

El quinto de Daniel Ruiz volvió a los corrales tras partirse un pitón. Menos mal porque no destacaba por sus hechuras ni por el juego que había desplegado hasta el tercio de varas. Le sustituía un sobrero del mismo hierro, que lamentablemente no mejoró lo visto hasta entonces. Se lo brindó a Roca Rey, se fue a los medios y, ¡magia!, comenzaba a torear con armonía por el pitón derecho. Había que cogerle la velocidad para que no enganchara al final de las tandas, y en un ejercicio de madurez y magisterio logró sacarle los muletazos con suavidad, cuidándolo siempre para que no se le viniera abajo. Le dio las distancias que quería en cada momento, con pases de pecho soberbios. El maestro Puyana, con su mermada banda de Miraflores, demostró ser un pésimo aficionado cortando la música en mitad de la faena. Con todo, sumó una cuarta oreja a una tarde en la que fue más Fortes que una Roca.

Cogida a Jiménez Fortes, que no le impidió acabar la faena / Álex Zea / LMA

Un torero de la raza de Roca Rey no estaba dispuesto a dejarse ganar la pelea. Con el sexto de Jandilla salió a por todas, pasándoselo en hasta cuatro ocasiones cambiado por la espalda en el inicio de faena. No quería dejar de salir en la foto con Fortes saliendo a hombros. Pero para estar como había estado el malagueño, había que cruzarse a donde Roca no lo hizo, en un trasteo enganchado y carente del toreo fundamental. Lo mejor fue la estocada, pero no le dio para lograr su empeño y la gloria de la tarde fue para un torero muy grande: Don Saúl Jiménez Fortes.