Las caras anónimas que dan vida al Real de la Feria

Se acerca el mediodía y las casetas de la Feria de Málaga huelen a paella mientras que miles de visitantes se acercan a disfrutar por el Recinto Ferial de un nuevo día de fiesta y alegría. Todo parece estar perfectamente colocado y preparado por intervención divina, pero nada más lejos de la realidad. En cuanto el último grupo de 'disfrutones' abandona las calles del Cortijo de Torres, amanece un nuevo día para los diferentes grupos de trabajadores que se dedican a preparar cada detalle para que todo quede en perfectas condiciones.

Amplio despliegue de limpieza

Por las calles del Recinto Ferial se cuentan por decenas la cantidad de uniformes naranjas. Son los trabajadores de la empresa municipal de limpieza Limasam, que se encargan de recoger los restos de la noche de fiesta en el Real. Todo tipo de camiones y vehículos trabajan a destajo desde las seis de la mañana para tratar de dejar lo más limpia posible la Feria antes de que lleguen los primeros visitantes a disfrutar de una nueva jornada de fiesta y alegría en la semana más especial del verano. Encarni es una de las responsables de que todo quede impoluto y reconoce que "sin suciedad no habría limpiadores, pero hay que intentar colaborar entre todos".

Trabajador de Limasam repasando la zona de los carricoches por la mañana. / Gregorio Marrero

Multitud de manos preparando el almuerzo

En las calles del Real del Cortijo de Torres se aprecian algunas casetas con las puertas abiertas y otras que trabajan enclaustradas. Eso sí, todas ellas dejan apreciar como sus trabajadores cuidan cada uno de los productos que luego consumirán los clientes. Por ejemplo, Salvador es responsable de una caseta y asegura que trabajan en ofrecer el mejor servicio posible a una “clientela familiar” y que busca tranquilidad alrededor de una mesa.

Senén se encarga de cortar jamón. / Gregorio Marrero

En las casetas hay personas todoterrenos, pero aún así hay varios que tienen su faceta definida. Senén se responsabiliza de cortar jamones y cuenta con gran ajetreo, por lo que asegura que "hay mucha demanda, el jueves corté el número 25 en nuestra caseta". En otra caseta destaca un dicharachero Francisco, el cual se desenvuelve tras la barra y habla desde su dilatada experiencia: "en mis 20 Ferias como camarero he visto la mejoría en el trato mutuo con los clientes".

Repartidores a contrarreloj

Otra de las figuras más representadas en las calles del Cortijo de Torres es la de los repartidores. Refrescos, hielos y alimentos se ven en las carretillas que trabajan con premura para despejar las calles al mediodía y que los camiones se desalojen dejando espacio a los coches de caballos que posteriormente llegan al Real. "Voy corriendo que a las 12 me echan", afirma un repartidor de refrescos.

Los repartidores tienen el tiempo limitado para entregar los pedidos. / Gregorio Marrero

Manitas todoterrenos

Además de estas tres profesiones, son muchos los encargados de que todo funcione y que trabajan 24 horas en el Recinto Ferial. Por las atracciones se aprecian responsables de que todo funcione y que están cerciorandose de que así sea, pero no son los únicos con esa labor. En las casetas hay trabajadores especializados en poner a punto cada detalle. Rafael ejerce como todoterreno en una de ellas y entre sus encargos están los de tener siempre la sala preaparada, además de ser el responsable de que el aire acondicionado esté a punto y por eso asegura que es necesario para que "la gente no entre a la caseta a pasar calor, si no se van".