José Mercé y su 'aire' flamenco regalan una noche mágica a Málaga

Quinto día de la Feria de Málaga, que pasa el ecuador y encara la recta final que dura hasta este sábado 24 de agosto. A pesar de que se acerca el final, la programación de conciertos sigue su curso y ayer fue el turno José Mercé, acompañado de la cantante malagueña Virginia Gámez.

El espectáculo comenzó a las 21.30 horas con la actuación de un grupo encargado de realizar los tradicionales bailes malagueños y flamencos. Cuando el reloj marcó las 22.00 horas apareció en escena Virginia Gámez. La cantante vio cómo, durante su actuación, las gradas del Auditorio Municipal Cortijo de Torres se fueron llenando para completar el aforo.

Temas como ‘Nací en el Mediterráneo’ o varios popurrís por bulerías encargados de realizar por Virginia Gámez hicieron que el público se fuera animando antes de la llegada de José Mercé. Además, la malagueña tuvo tiempo para deleitar al público con su voz al son de bulerías, tangos y soleás. Pasadas las 22.40 horas, la cantante terminó con dos fandangos donde declaró su amor por su ciudad y su gente.

A diferencia de los anteriores días de espectáculos, la pista se llenó mucho antes de lo esperado y se notaba en el ambiente la sensación de día grande para todos los aficionados al flamenco. De padres a niños, además de una gran cantidad de jóvenes, estaban preparados para disfrutar de una gala cargada de emociones. Aunque la mayoría del público que esperaba la llegada del cantante correspondía a los mayores.

'El oripandó'

A las 23.00 horas las luces del escenario se apagaron y empezó a sonar la música de José Mercé que fue recibido por más de 8.000 personas en el Auditorio Municipal.

El artista jerezano entró al escenario con la energía que le caracteriza y comenzó su espectáculo con las canciones de su nuevo trabajo titulado ‘El Oripandó’. Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando el artista entonó ‘Jamás desaparece lo que nunca parte’, canción dedicada a su hijo Curro que falleció hace 30 años, pero como bien dijo el artista: "ese es el sentido que le di al titular este tema, porque nunca me puedo olvidar de mi hijo".

Otro de los temas destacados del álbum es el de ‘Cincuenta primaveras y otras mil yo quisiera’, dedicado a su esposa que en el mes de septiembre hacen 50 años de casados. Como curiosidad, su esposa pertenece al grupo de coristas de los espectáculos de Mercé.

Jose Mercé en el concierto celebrado en la Feria de Málaga. / L. O.

Temas populares

Tras cantar las ocho canciones de su nuevo trabajo musical ‘El Oripandó’, el artista jerezano iba a empezar a cantar sus canciones más míticas y que siguen sonando como el primer día que salieron. Comenzó con ‘Del Amanecer’, en la que el público comenzó a fusionarse aún más con el artista y los coristas. No podía faltar su tema ‘Al Alba’ y, para despedir el show, la canción que todo el mundo esperaba: ‘Aire’. No defraudó y el público estalló de alegría a pesar de que la actuación del cantante estaba a punto de finalizar. Por último, José Mercé agradeció a todo su equipo de batería, guitarristas, piano y sus coristas, porque como él bien dijo ‘’sin ellos yo no podría estar montado en un escenario’’.

De esta manera finalizaba el quinto día de feria, aunque todavían quedan tres días cargados de espectáculos y emociones.