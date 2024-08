Los peñistas hacen un balance "muy positivo" de la Feria de Málaga

Terminados los ocho días de Feria, es lunes de balances y, en la línea positiva del Ayuntamiento de Málaga, los peñistas malagueños hacen "un balance muy positivo". En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido, ha afirmado que en el Cortjo de Torres "hemos tenido nuestras casetas casi al 100% y no hemos tenido incidencias, prácticamente ninguna" y ha esperado que "el año que viene todo lo que tengamos que corregir, lo vayamos corrigiendo", aunque reconoce que la facturación ha bajado cerca de un uno por ciento respecto a 2023.

Cuestionado, en concreto, por cosas que se tengan que corregir de cara a la próxima Feria de Málaga, ha aludido, en cuanto al Real, a más baños públicos y en más sitios. "Esa es una de las pequeñas cosas que habría que hacer", ha apostillado. "Cuando salimos a la calle a partir de las 00.00 y quizás antes, vemos a los chicos, a las chicas y a los mayores, a quien sea, haciendo sus necesidades en plena calle y es una imagen bastante fea", ha sostenido. Por ello, ha abogado por una próxima reunión entre todas las áreas que correspondan para abordar y valorar todas las cuestiones.

Por otro lado, en cuanto a la afluencia, ha señalado que quizá, "por las valoraciones que hemos hecho nosotros y por los estudios que hemos hecho, creo que con respecto al año pasado ha bajado la participación muy poco, muy poco, pero sí un uno y poco por ciento con respecto al año anterior".

"Este año ha sido el año con una temperatura excesivamente alta y, aunque nuestras casetas están lo suficientemente acondicionadas, el calor tan tremendo que ha hecho este año ha restado un poco de público", ha dicho, precisando, no obstante, que "no mucho, porque prácticamente no se ha notado. Nuestras casetas siempre han estado a tope, pero que por el tema de ventas y demás, calculo que cerca de un uno por ciento ha bajado".

Pese a ello, la valoración es "totalmente positiva", recordando que "para nuestras peñas, el culmen o explosión final o mediana de las actividades que organizamos durante todo el año, porque no solamente es la Feria, sino son muchísimas las actividades que hacemos a lo largo de todo el año, es la Feria". "Las peñas son parte muy importante del Real Cortijo de Torres y nosotros siempre lo valoramos de forma positiva", ha concluido.

Pérez: "La Feria más cara de la historia"

Por su parte, la oposición sí ha critica los altos precios y la decadencia de la Feria del Centro. El portavoz del grupo municipal del PSOE, Dani Pérez, hace balance de una de las semanas más importantes de la ciudad y explica que "la feria más cara de la historia ha sido la más decepcionante". Estos precios es algo de lo que la semana pasada la ciudadanía hizo hincapié, quejándose de ser "desorbitados".

Además, añade que “nuestra Feria ha perdido la esencia familiar por el negocio, porque el equipo de gobierno ha reducido la oferta cultural en el centro, esto se ha notado mucho en la afluencia de día y no solo lo decimos los socialistas, sino la ciudadanía en general y, en particular, los hosteleros de la ciudad”.

Las palabras de Pérez, coinciden con algunas críticas la semana pasada de visitantes de la feria que explicaban a la opinión que había grupos a los que les habían cancelado su actuación en el centro a última hora. Por último, el socialista, ha agradecido el esfuerzo, profesionalidad y compromiso de los funcionarios municipales y empleados que han velado por la seguridad, la movilidad y la limpieza.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas en su balance explicaba que «la extensión a la Feria del proceso de turistificación que sufre Málaga pone en peligro el histórico carácter de feria pública, social y de acceso libre para residentes y visitantes».

"El pregón inicial de El Kanka, con esa apelación a que Málaga debería ser también de los malagueños" y ha incidido en que "ha sido muy atinada y ha recogido el sentir de la mayoría de la población", ha remarcado Morillas.

"El comentario en boca de la gente durante esta feria ha sido que los precios son absolutamente prohibitivos para la mayoría de las familias trabajadoras. Nos hemos encontrado botellas de Cartojal por 18 euros, camperos por 20 euros e, incluso, atracciones que llegan a costar hasta seis euros", ha asegurado en un comunicado Morillas, que ha señalado que "numerosas familias trabajadoras malagueñas no pueden permitirse ir a la feria con estos precios, es una evidencia".