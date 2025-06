Feria de Málaga 2025: el escritor Javier Castillo será el pregonero

El escritor Javier Castillo será el pregonero de la Feria de Málaga 2025, según ha anunciado este domingo el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, cuando restan 48 días para la noche de los fuegos.

En concreto, en un mensaje en redes sociales acompañado con un vídeo grabado en la biblioteca Jorge Guillén, ubicada en el antiguo Convento de San Andrés, en el barrio de El Perchel, De la Torre aparece atendiendo una llamada mientras entra en la biblioteca y en la que explica que "tengo a mano un malagueño con gran éxito internacional, lo que hace acaba dando la vuelta al mundo en 23 idiomas y en más de 90 países".

También recuerda a la llamada que esa persona "estudió en la Universidad de Málaga y empezó a trabajar en algo muy distinto a lo que hace ahora", además de que "una foto suya fue proyectada en Nueva York en Times Square". Posteriormente, De la Torre le precisa a su interlocutor que luego hablan porque tiene que devolver un libro.

En ese momento, el alcalde de Málaga devuelve el libro, precisamente, 'La chica de nieve', al escritor Javier Castillo, que le pregunta qué le pareció, a lo que le responde el regidor que "muy bueno, enhorabuena, enganchas desde la primera página", pero también le confiesa que "no he visto la serie, ya sabes que apenas veo televisión".

También De la Torre le explica que lo que quiere decirle es que "a los malagueños nos gustaría que seas pregonero, nuestro pregonero, el 16 de agosto". "¿Te apetece?", le pregunta, a lo que Castillo asegura que "no solo me apetece, si no que nada me haría más ilusión. Ya sabes que Málaga es mi casa y su feria, no tiene palabras".

El escritor Javier Castillo sucederá a El Kanka, que pregonó las fiestas el pasado año 2024. La Feria de Málaga 2025 tendrá lugar entre los días 16 y 23 de agosto, ambos inclusive.